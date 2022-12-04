G7、歐盟設下俄石油60美元購買上限 俄：將讓歐洲無油可用

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）為了確保燃油價格穩定，並阻止俄國利用販售石油的收益繼續進行與烏克蘭的戰爭，歐盟與七大工業國組織（G7）幾乎是同一時間針對俄國海上出口的石油訂下一桶60美元的購買價格上限，然而，俄國表示他們將不會遵守此一上限。

俄國維也納國際組織常駐代表烏里揚諾夫（Mikhail Ulyanov）警告，從這個上限實施的日子後，歐洲將會活在沒有俄國石油的日子裡。在此之前俄國已經表明不會賣石油給同意這個上限的國家，很快歐盟就會開始指控俄國將石油作為武器對其他國家施壓。

而克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則指出，俄國不會接受這一個上限價格的規定，不過在給予適當的回應前，內部仍需要進行協商。

〈半島電視台〉駐莫斯科記者Mohamed Vall分析，俄國對於這天會到來其實早就開始思考因應辦法，像是將石油賣給絕對不會簽署相關協定的國家，如中國與印度等。

而雖然依據國際原油評價觀測體系布蘭特原油（BRENT）的價格一桶85.42美元（2日晚間價格），俄國石油的價格已經約略落在一桶60美元的上下，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）仍舊表示，這個價格顯得有些「不嚴肅」。

烏克蘭原本期待這個上限落在一桶30美元左右，認為這樣才能快點「摧毀敵人經濟」，另一方面則維持戰爭一開始的要求，呼籲各國直接全面禁用俄國石油製品，不過至今其盟國仍沒打算配合此一要求。

澤倫斯基表示，各國遲早得對俄國採取其他更嚴格的制裁手段，現在這樣蜻蜓點水，根本就是在浪費時間。