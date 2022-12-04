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澳洲跨黨派議員將來訪？ 外交部：歡迎各國以訪台表達對台灣的支持　

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/04 16:19
外交部發言人歐江安（圖／歐江安提供）

外交部發言人歐江安（圖／歐江安提供）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）外傳將有跨黨派聯邦眾議院議員訪台，外交部今（4）日回應，尊重相關報導，針對各國相繼訪台，台灣政府表示歡迎。

中央社報導，針對澳媒「澳洲人報」（The Australian）獨家報導，澳洲6名跨黨派聯邦眾議院議員將於本週訪台，成員包括執政工黨（Labor Party）及在野自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）國會議員，外交部尊重相關報導。

外交部下午指出，針對各國人士不分黨派相繼訪台表達對台灣的支持，台灣政府表示歡迎。澳洲國會歷來均組團訪台，推動台澳間各領域交流合作、深化夥伴關係，也向來對台友好。

外交部提到，今年2月10日澳洲聯邦參眾兩院「外交、國防暨貿易聯席委員會」發布調查報告，建議澳洲政府與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員合作，鼓勵並促成台灣入會，及同步啟動台澳自由貿易協定（FTA）談判，具體展現澳洲國會對台灣的堅實支持。

外交部強調，近年台澳間各項實質進展各界有目共睹，台灣是澳洲第7大貿易夥伴及第5大貨品出口市場，並共享民主、人權及法治等普世價值。雙方不斷擴展深化各領域的合作，並共同致力維護印太區域安全、穩定與繁榮。

另外，外交部也說，澳洲政府持續在諸多重要場合，強調台海和平與穩定的重要性，公開發聲支持台灣的國際參與，展現台灣與澳洲堅實、多元、互惠的夥伴合作關係。

更新時間 : 2022-12-04 17:40 GMT+08:00

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