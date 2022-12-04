笑歪！漫威《星際異攻隊3》卡司全數回歸　首支勁爆前導預告有洋蔥

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《星際異攻隊3》人馬全數歸隊，首支勁爆前導預告已於巴西動漫展上曝光，不只有影迷熱愛的招牌另類爆笑喜感，也藏了許多洋蔥，將於2023 年5月暑期搶先上映！

現正在巴西聖保羅舉辦的2022巴西動漫展（Comic Con Experience 2022），漫威影業總裁凱文費吉領軍《蟻人與黃蜂女： 量子狂熱》及《星際異攻隊3》群星出席活動，包含保羅路德、 伊凡潔琳莉莉、強納森梅傑斯、導演派頓瑞德等出席盛會，而《 星際異攻隊3》則由柔伊莎達娜驚喜代表登場， 更讓影迷好奇她所飾演的葛摩菈將如何回歸。

令漫威影迷情有獨鍾的「星際異攻隊」則繼甫於Disney+上線 的《星際異攻隊 聖誕特別篇》回歸暖場後，出奇不意發布《星際異攻隊3》 首支預告及前導海報，再度引爆鐵粉們的心花怒放， 預告片除了更勝以往的刺激精彩動作場面， 以及毫不打折的另類爆笑喜感， 但同時在片中看見新作將揭開火箭浣熊的身世之謎， 後段預告更是滿滿的洋蔥，也繼續席捲擄獲觀眾迫不及待的心！



星際異攻隊3預告（影/YouTube）

《星際異攻隊3》由前兩集票房大導詹姆斯岡恩眾望所歸回歸執導， 「星爵」克里斯普萊特、「毀滅者德克斯」戴夫巴帝斯塔、「 螳螂女」龐克萊門捷夫、「涅布拉」凱倫吉蘭，以及為「火箭浣熊」 與「樹人格魯特」獻聲的布萊德利庫柏與馮迪索原班人馬全數歸隊， 卡司盛況空前精彩可期！

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》繼十月底的首支精彩預告後，揭開量子領域的驚人真面目後，近日發布第二支特別版預告，回顧蟻人過往， 再現過去與復仇者聯盟並肩作戰的經典畫面，包含《蟻人》、《 美國隊長3：英雄內戰》、《蟻人與黃蜂女》、《復仇者聯盟： 終局之戰》等過去曾參與過的重大事件， 並將故事串聯到最新的一集，滿滿的經典懷舊畫面。



蟻人與黃蜂女：量子狂熱（影/YouTube）