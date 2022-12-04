解封不解防？撤免費核酸站　自費檢測卻大排長龍　中國民眾：都是騙人的

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）反封控、清零，中國爆發六四後最具規模的抗議活動「白紙革命」，疑似為了平息民怨，廣州、上海、河南鄭州等地宣布解封。當民眾迎來解封的喜悅同時，有人批評「解封都是騙人的」，因為上班及進出指定場所仍要做核酸。

自由亞洲電台報導，12月1日不少廣州居民迎來解封的喜悅，不過在宣布復常背後，短短一天就有不少問題浮現。

據影片顯示，大批廣州居民1日晚間及2日早上，都在排隊自費做核酸，多區大排長龍，要擠著做核酸，有當地居民不滿「去哪都要24小時核酸，解封都是騙人的。」影片更顯示，廣州部分地區24小時不到又封了，大型方艙隔離點還在修建，施工未見因解封令而停止。

有網民認為當局宣布解封，只是讓抗議的民眾鬆懈，好讓軍警部署就位，並繼續核酸及再次封城。事件引大批網民吐糟「做完核酸回家睡覺，起床又去做核酸了，永遠都在做核酸和準備做核酸的路上，不出門可以不做，又變自我隔離了。」亦有人諷刺核酸是浪費時間「國家真暖心，這麼關心國民健康。多富有的人民，太強大了，甚麼都不用幹，每天核酸。」