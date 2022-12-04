解封不解防？撤免費核酸站　自費檢測卻大排長龍　中國民眾：都是騙人的

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）反封控、清零，中國爆發六四後最具規模的抗議活動「白紙革命」，疑似為了平息民怨，廣州、上海、河南鄭州等地宣布解封。當民眾迎來解封的喜悅同時，有人批評「解封都是騙人的」，因為上班及進出指定場所仍要做核酸。
自由亞洲電台報導，12月1日不少廣州居民迎來解封的喜悅，不過在宣布復常背後，短短一天就有不少問題浮現。
據影片顯示，大批廣州居民1日晚間及2日早上，都在排隊自費做核酸，多區大排長龍，要擠著做核酸，有當地居民不滿「去哪都要24小時核酸，解封都是騙人的。」影片更顯示，廣州部分地區24小時不到又封了，大型方艙隔離點還在修建，施工未見因解封令而停止。
【广州多区解封 惟自费核酸大排长龙】— 自由亚洲电台 (@RFA_Chinese) December 2, 2022
【有民众批评“解封都是骗人的”】
广州调整疫情防控政策，多区已经解封，民众可自由出入。 但“解封不解防”，民众上班及进出指定场所仍要做核酸。 影片显示，有人甚至因为排队做核酸轮候时间太长，不上班了。 #封城#白纸运动#快封快解#应解尽解#精准防疫 pic.twitter.com/Xq2L3qxWji
有網民認為當局宣布解封，只是讓抗議的民眾鬆懈，好讓軍警部署就位，並繼續核酸及再次封城。事件引大批網民吐糟「做完核酸回家睡覺，起床又去做核酸了，永遠都在做核酸和準備做核酸的路上，不出門可以不做，又變自我隔離了。」亦有人諷刺核酸是浪費時間「國家真暖心，這麼關心國民健康。多富有的人民，太強大了，甚麼都不用幹，每天核酸。」
解封不解防，廣州居民入夜排隊自費驗核酸，部分地區24小時不到又封了，大型方艙隔離點還在修建。廣州解封是因為抗議奏效還或是因江澤民死了下定論還為時... https://t.co/fkkYzgDwE0 来自 @YouTube— WanSun Art (@7_mzmb13t) December 4, 2022