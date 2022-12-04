（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增13,019例COVID-19確定病例，分別為12,981例本土個案及38例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。



指揮中心表示，今日新增之12,981例本土病例，為5,936例男性、7,037例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(2,110例)，臺中市(1,706例)，高雄市(1,671例)，桃園市(1,470例)，臺北市(1,081例)，臺南市(1,056例)。



指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為16例男性、13例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月18日至11月30日，死亡日期介於9月21日至12月1日。





指揮中心說明，今日新增38例境外移入個案中，為12例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本、印尼及泰國(各2例)，法國、菲律賓及韓國 (各1例)移入，另29例感染國家調查中。入境日期介於今年11月5日至12月3日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,369,226例確診，分別為37,925例境外移入、8,331,247例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,478例COVID-19死亡病例，其中14,461例本土，另17例為境外移入。

12/4台灣本土1萬2981例 增29死、中重症108例 另有38例境外移入