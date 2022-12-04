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林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/04 13:58
JJ林俊傑演唱會將於北流文化館轟動登場 邀歌迷「尖叫聲不要停」（圖片／就是俊傑音樂股份有限公司提供）

JJ林俊傑演唱會將於北流文化館轟動登場 邀歌迷「尖叫聲不要停」（圖片／就是俊傑音樂股份有限公司提供）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)睽違三年，JJ林俊傑本週末在桃園盛大舉辦世界巡迴演唱會，門票開賣即秒殺！寵粉的JJ將在臺北流行音樂中心（北流）推出《聖所FINALE》演唱會北流站，邀請粉絲體驗震撼的沉浸式演唱會片段。

林俊傑自2003年出道，明年將滿20年的時光。目前正如火如荼為「JJ 林俊傑JJ20 世界巡迴演唱會」進行巡迴演出的JJ，迎來台北站首場演出，這也是自三年前在小巨蛋的「JJ林俊傑聖所世界演唱會」之後的超大型演出。為了要與久違的粉絲們見面，有「行走的CD」封號的JJ不僅注意飲食、調整體態，更透過精密的思考和準備，希望能帶給台灣粉絲最好的演出！

JJ分享：「這次的演唱會是為了慶祝出道20年，希望能喚起自己與歌迷的許多回憶，也期待能讓大家感受我這些年在音樂上的蛻變！」他也偷偷透露：「台北站會有跟新加坡不一樣的橋段，絕對驚喜！」

林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
北流常設展「生命的現場—演唱會與Backstage」（圖片／北流提供）

JJ於2021年在疫情期間排除萬難，以線上演唱會形式舉辦《聖所 FINALE》終點站，並斥資四千萬重金搭建舞台、燈光及設計視覺特效，呈現視覺聽覺雙重升級之饗宴。提到這場精心策劃的線上演出，JJ驕傲分享精彩亮點：「實體舞台與XR技術結合，使得視覺效果別出心裁，特別是在〈殺手／明天〉這部分，採用了UNREAL 5的3D引擎製造完全虛擬環境，挑戰元宇宙式的直播演出！」

如今，演唱會精彩片段將在北流常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》的演唱會展區登場，額外加入全新製作的電腦動畫、燈光、雷射效果，重新打造《聖所》系列演唱會北流站。一踏入演唱會展區360度沉浸式空間，觀眾彷彿置身演唱會現場。

林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
北流常設展「生命的現場—演唱會與Backstage」（圖片／北流提供）

為了完美呈現這場演出，JJ更曾親自到場確認展出效果，他說：「我們特別針對展覽空間重新打造3D虛擬世界，只為了讓觀眾彷彿在元宇宙裡欣賞演唱會，也像是直達我創作的內心世界，能完整感受我最原始的創意與想像！」

《聖所》演唱會北流站將於12月11日於北流文化館常設展演唱會展區登場，歡迎歌迷前來享受全新感官體驗。詳細購票資訊與展區排程請至OPENTIXudn售票網查詢。

《唱 我們的歌 流行音樂故事展》

展覽地點｜臺北流行音樂中心文化館（臺北市南港區忠孝東路 7 段 99 號）
營業時間｜周二至周日10:00~18:00（16:30停止售票及入場）
服務專線｜02-2788-6620(周一至周日09:00~18:00)
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更新時間 : 2022-12-04 14:37 GMT+08:00

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