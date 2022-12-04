（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中國各地爆發反封控的「白紙革命」，許多城市進一步放寬防疫限制，疫情恐再度升溫。對此，指揮中心指揮官王必勝說，這將是中國遭遇到的第一波真正全國性疫情，直接衝擊對象是最脆弱的族群，並呼籲正要前往中國，或在中國居住的國人要儘速接種疫苗。

王必勝在臉書發文指出，大家對於COVID-19 Omicron變異株的高傳染力已經有了相當的認識。而目前在中國流行的BF.7及BA.5.2 次變異株的傳染力更有過之。因此即便是在中國嚴厲的封控下，疫情也難以清零。更何況「白紙」後，整個防疫政策已有明顯的轉變，封控力量應會大減，這樣疫情持續擴散的可能性將會大增。

他說，依據各國經驗，疫情初期個案的增加速度大都是以指數型快速成長，中國將面對5大嚴峻的挑戰，首個便是中國遭遇到的第一波真正全國性疫情，首當其衝的是最脆弱的族群，包括超高齡者、嚴重共病、完全未施打疫苗、長照機構住民等，將會造成嚴重的損傷。

再者中國目前確診人口比例極低，自然免疫保護力可說是沒有。另外中國雖有多款自製疫苗，但在保護效益上或許未臻理想，且整體接種覆蓋率離期望的標準仍有相當大的距離。

治療方面，以龐大的人口數量來估計，有效抗病毒藥物存貨和醫療資源的量能應該是有數量及分佈的問題。尤其面對短期急遽增加的全國性醫療需求，將是非常核心且難解的狀況。

如果疫情此刻開始蔓延，那預期約會在2個月到達高峰，除了正值寒冷的冬季，更會遇到農曆春節返鄉、春運、群聚等挑戰，可以說是最不好的時間點。

最後，王必勝談到，即便Omicron的致重症及致死率不算高，但在前述的因素下，加上中國是世界上人口最多的國家之一，其產生的傷亡絕對數字會令人非常憂心。

王必勝呼籲，對於在中國工作、求學或居住的國人，或正要前往中國的民眾，建議要儘速接種疫苗，尤其是年長、有嚴重疾病的人。另外也要特別留意老人及幼童的保護。如果有長期醫療需求的國人，建議評估當地疫情狀況，考慮提前返國，避免因疫情造成的醫療排擠而延誤疾病診治。

面對即將到來的台商返鄉潮，是否可能影響疫情？衛福部長薛瑞元表示，COVID-19疫情肆虐台灣將近3年，衛生福利部將會很快速地把一些管制鬆綁，讓民眾慢慢回到正常生活。談到中國疫情狀況，我國接下來防疫重心會有很大一部分放在監測中國疫情，包括過年返鄉台商等，避免台灣疫情再有一波變動。

中國放寬防疫政策 王必勝：當地將面臨5大嚴峻挑戰