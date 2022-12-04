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教廷遺憾中國違反協議　天主教媒體：應譴責北京為人權發聲

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/04 09:48
梵蒂岡是全球天主教信仰的中心，教廷日前罕見發表聲明遺憾中國違反「梵中主教任命協議」。（圖／美聯社）

梵蒂岡是全球天主教信仰的中心，教廷日前罕見發表聲明遺憾中國違反「梵中主教任命協議」。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）梵蒂岡是全球天主教信仰的中心，教廷日前罕見發表聲明遺憾中國違反「梵中主教任命協議」，此舉多家天主教與義大利媒體近日接連撰文，呼籲教廷應打破對中國行徑的緘默，更多為自由人權發聲。

德國之聲報導，2014 年被教宗方濟各委任為余江教區主教的彭衛照，在11月24日被任命為「江西教區」輔理主教，教廷在11月26日罕見發表聲明表達「驚訝和遺憾」，教宗方濟各（Pope Francis）說，在一個不被梵蒂岡承認的教區設置主教，中國此舉違反梵中簽署的主教任命協議。

梵蒂岡與中國於2018年9月就中國主教任命問題簽訂「秘密協議」，該協議有效期為2年，最近一次更新是在今年9月。

梵蒂岡表示期待中國當局對此作出解釋，並希望「類似的事件不再發生。」

中央社報導，「全美天主教紀事報」（National Catholic Register）1日發表評論，認為羅馬教廷必須以明確語言譴責中國政府持續壓迫人權的行為。義大利「信使報」（Il Messaggero）11月29日質疑，教廷對香港榮休樞機主教陳日君遭審判定罪一事沉默，堅持「已明顯失敗」的與中國對話路線。

對於教會內許多聲浪質疑，教廷對中國人權問題保持緘默，正付出巨大代價。教宗方濟各11月28日接受耶穌會期刊「美國」（America）專訪時回應，他認為這不是發聲與否的問題，他主張「能對話就盡量對話」。

教宗在專訪中表示，對話是最好的外交方式，因此我希望與中國也能朝對話這條路邁進，這條路很緩慢、有失敗，但也有些許成效，不然「我找不到其他條路了」。

中央社引述學者說法，教廷此次必須出手，是因中國同時違反梵中協議3件共識，一是未經雙方協調任命主教；二是不尊重教廷的教區劃分，在教廷不承認的教區任命主教；三是中國對天主教友的壓迫日益增加。

學者表示，教廷的譴責聲明措詞很外交考量，對事情「點到為止」，因教廷仍很重視梵中協議的核心成果 ，也就是賦予教宗在中國天主教的領袖地位，使教廷擁有介入中國主教任命權的法律地位 。

至於中國外交部未承認或反駁教廷指控，僅對教廷聲明回答「不了解」，學者認為，主因是梵中協議目前對中國仍有實際效用，中國政府想繼續利用協議收服地下教會；但梵中協議又明顯違背中國國家主席習近平的宗教中國化政策，開了窗口讓境外勢力介入中國內政，這是中國官員始終不敢公開談論協議的原因。
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