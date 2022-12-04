〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？

歲月不待人，蔡英文總統第二任任期倏忽剩下一年半不到。

執政的民進黨在11／26九合一選舉吃下大敗仗後， 會不會讓蔡總統提前跛腳？中央既定政策的推動， 會不會更遭在野黨掣肘？中央和地方諸侯各唱各調的戲碼， 會不會更公然上演？很快會見真章。

有一點是顯然可以肯定的：時間已經不站在交棒在即的蔡總統那邊！ 蔡總統除非走出保守自戀性格並拋棄小圈圈閉門決策的思維，否則， 已很難再推出什麼太大的改革了！蔡總統的執政成績單， 會得到怎樣的評語，恐怕已經八九不離十！

特別是，在國人已讓民進黨完全執政的背景下，回頭檢視蔡總統在2 016／5／20首任就職演說中，獲得最大掌聲與歡呼聲的「 司法改革」，至今究竟交出怎樣的成果， 絕對是蔡總統成績單上的重中之重！

先說結論：蔡總統的司法改革，國人即便不是「無感」，至少也是「 挫折」的──

一.人民要的，是2023／1／1即將上路、 只能參與重大刑案的半吊子「國民法官制」？還是英、美行之有年， 民事、刑事全包的「陪審制」？由六名國民法官與三名職業法官「 共同討論後作成判決」的設計，能避免職業法官暗下指導棋嗎？

二.人民要的，是法官、檢察官的終身職制度？還是汰除制度？ 絕對權力、絕對腐化的政治鐵律，對有終身職保障（ 尤其是舊黨國體制培養出來）的法官、檢察官，就不適用嗎？ 美國大部分州法院的法官採用直接選舉制、95%之州檢察官係由郡 公民以投票方式選出，這種定期透過選舉產生的法官與檢察官， 跟台灣司法人員的「一試定終生」，何者較能跳脫絕對權力、 絕對腐化的窠臼，還用說嗎？

久為人民詬病的奶嘴法官、恐龍法官、 把獨立審判當自由心證護身符的法官， 以黨同伐異的雙重標準操起訴或不起訴生殺大權的檢察官、 威迫利誘污點證人作偽證的檢察官，這些極具爭議性的司法人員，「 司法改革」下不是汰之、除之，而是玩換湯不換藥的大風吹遊戲、 繼續讓渠等「捍衛皇后的貞操」（有些甚至在政黨輪替後還獲高升） ，司法改革是這種玩法嗎？

三.人民要的，是司法沉疴徹底的大破大立翻轉？ 還是苟且敷衍交差了事？迄今為止，人類規模最大、 傷亡最慘重的第二次世界大戰，前後打了六年零一天； 台灣司法改革的規模到底有多巨大艱困， 直讓蔡總統花了超過六年半，卻連個灘頭堡都還沒能夠建立好？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）