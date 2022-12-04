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〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2022/12/04 11:20
民間監督落實司改國是會議決議聯盟今年8月11日在立法院召開「司改成績別放棄，最後衝刺待努力」司法改革國是會議5週年記者會，呼籲政府儘速通過...

民間監督落實司改國是會議決議聯盟今年8月11日在立法院召開「司改成績別放棄，最後衝刺待努力」司法改革國是會議5週年記者會，呼籲政府儘速通過...

歲月不待人，蔡英文總統第二任任期倏忽剩下一年半不到。

執政的民進黨在11／26九合一選舉吃下大敗仗後，會不會讓蔡總統提前跛腳？中央既定政策的推動，會不會更遭在野黨掣肘？中央和地方諸侯各唱各調的戲碼，會不會更公然上演？很快會見真章。

有一點是顯然可以肯定的：時間已經不站在交棒在即的蔡總統那邊！蔡總統除非走出保守自戀性格並拋棄小圈圈閉門決策的思維，否則，已很難再推出什麼太大的改革了！蔡總統的執政成績單，會得到怎樣的評語，恐怕已經八九不離十！

特別是，在國人已讓民進黨完全執政的背景下，回頭檢視蔡總統在2016／5／20首任就職演說中，獲得最大掌聲與歡呼聲的「司法改革」，至今究竟交出怎樣的成果，絕對是蔡總統成績單上的重中之重！

先說結論：蔡總統的司法改革，國人即便不是「無感」，至少也是「挫折」的──

一.人民要的，是2023／1／1即將上路、只能參與重大刑案的半吊子「國民法官制」？還是英、美行之有年，民事、刑事全包的「陪審制」？由六名國民法官與三名職業法官「共同討論後作成判決」的設計，能避免職業法官暗下指導棋嗎？

二.人民要的，是法官、檢察官的終身職制度？還是汰除制度？絕對權力、絕對腐化的政治鐵律，對有終身職保障（尤其是舊黨國體制培養出來）的法官、檢察官，就不適用嗎？美國大部分州法院的法官採用直接選舉制、95%之州檢察官係由郡公民以投票方式選出，這種定期透過選舉產生的法官與檢察官，跟台灣司法人員的「一試定終生」，何者較能跳脫絕對權力、絕對腐化的窠臼，還用說嗎？

久為人民詬病的奶嘴法官、恐龍法官、把獨立審判當自由心證護身符的法官，以黨同伐異的雙重標準操起訴或不起訴生殺大權的檢察官、威迫利誘污點證人作偽證的檢察官，這些極具爭議性的司法人員，「司法改革」下不是汰之、除之，而是玩換湯不換藥的大風吹遊戲、繼續讓渠等「捍衛皇后的貞操」（有些甚至在政黨輪替後還獲高升），司法改革是這種玩法嗎？

三.人民要的，是司法沉疴徹底的大破大立翻轉？還是苟且敷衍交差了事？迄今為止，人類規模最大、傷亡最慘重的第二次世界大戰，前後打了六年零一天；台灣司法改革的規模到底有多巨大艱困，直讓蔡總統花了超過六年半，卻連個灘頭堡都還沒能夠建立好？

作者為新竹教育大學退休副教授）
蔡總統
司法改革
國民法官
民進黨

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更新時間 : 2022-12-04 11:34 GMT+08:00

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