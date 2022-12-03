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白紙革命後首鬆口　習近平似有意放寬防疫政策

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/03 21:03
中國國家主席習近平1日首度回應白紙革命。(圖／美聯社）

中國國家主席習近平1日首度回應白紙革命。(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）適逢中國「白紙革命」，歐盟理事會主席米歇爾訪問北京，歐盟官員透露，中國國家主席習近平提及Omicron的致死率較低，似乎暗示進一步鬆綁防疫政策的可能。

習近平1日於北京與米歇爾（Charles Michel）舉行三小時會談，談及疫情並首度就白紙革命做出回應。

路透社引述匿名歐洲官員指出，習近平將白紙運動的爆發歸咎於三年新冠疫情，稱疫情以來實施的嚴格清零政策使人們感到沮喪，尤其是青年學生。

該名官員轉述習近平所說大意，當前中國主要流行的是Omicron，該變異株的致死率比起先前流行的Delta低，這讓中國政府有進一步放緩限制的空間，且已經在某些地區看到了這種情況。

該位官員還表示，米歇爾告訴習近平，在歐洲，疫情第一階段的重點主要是隔離、檢疫和檢測，但後來轉向疫苗接種。

另一位歐盟官員則認為，中國有意走向鼓勵公民接種疫苗，遵循歐洲經驗的道路。他提及，習近平向歐盟代表團指出，中國的疫苗接種率除了老年人之外都很高，這對新冠疫情管制措施是挑戰。

事實上，中國國務院副總理孫春蘭日前也表示，中國疫苗完全接種率逾九成，加之Omicron致病力在減弱，「為進一步優化完善防控措施創造了條件」。

然而世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前警告，儘管世上90%人口現在對COVID-19具備一定抵抗力，但還不能宣告疫情緊急階段結束，防疫鬆散可能導致造成重大死亡的新變種出現。

衛報引述譚德塞指出，「因為監控、採檢、基因定序與疫苗接種鬆懈，持續為可能造成大量死亡的新高關注變異株創造完美條件。」
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