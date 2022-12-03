仇恨言論飆升歐盟不滿 推特擴大自動審查機制求快速

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）馬斯克（Elon Musk）買下推特後，先後解除了饒首歌手威斯特（Kanye West）、網紅泰特（Andrew Tate）等帳號的封鎖，不過由於仇恨性言論的推文頻率也隨著控管鬆弛而大增，推特遂在近日宣布，為了審查人力最有效的運用，將擴大採用「自動化內容審查」。

推特新的信用及安全長艾爾文（Ella Irwin）接受〈路透社〉訪問時指出，馬斯克在接管推特後擴大內容審查機器自動化，摒棄公司長期以來那種曠日廢時的人工審查模式，鼓勵內容管理團隊把握「快速反應、確保平台安全」二點原則下儘管放手去做，無懼冒點風險。

面對外界關切的網路安全議題，尤其是兒童安全相關的內容，都是推特目前的首要處理目標。馬斯克不只每天提醒團隊，更一天提醒數次。

艾爾文進一步表示，馬斯克認為推特過去大量耗用內部人力進行內容審查的策略曠日費時，未來將逐步邁向自動化，除靠著檢視過去多次成功回報問題推文的「值得信賴者」（trusted figures）工具的建議外，更將積極限制有問題傾向的標籤和搜尋結果，如兒童剝削、青少年色情等常遭到濫用的標籤都榜上有名。

推特會在此時做出此一聲明，其實也是合乎常理的發展。不過，外界仍不太相信，今朝的推特，有那個能力及意願去應對大量仇恨言論及不適當內容的問題。

英國非營利組織〈反數位仇恨中心〉（Center for Countering Digital Hate）的研究顯示，在馬斯克公開解除前朝所封鎖問題帳號的那週，推特上的仇恨性言論其實正在大幅增加。光是歧視黑人的用字，與推特被買下前一個月相比，就飆升了足足三倍，而揶揄同性戀的推文則上升了31%，另一方面，具爭議性公眾人物帳號的解封，也一定程度上帶動了這個趨勢。

推特「群魔亂舞」狀況之嚴重，甚至讓歐盟不得不出手干預。據〈路透社〉報導，歐盟內部市場委員布雷頓（Thierry Breton）重申推特剛被收購時就提出要求，在週三與馬斯克進行的一次視訊會議上便警告，推特如果不再推出有效的內容管理措施，可能將遭到歐盟全面性封殺。

這也讓馬斯克在昨（2）日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的會面上提出保證，將在保障言論自由的同時，盡快強化推文內容管制策略。

艾爾文說，過去推特就已經討論過這個「值得信賴者」的回報機制，不過因為一些原因而延後，如今只是確保相關政策成功上路而已。