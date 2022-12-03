「飛航模式」成歷史? 歐盟擬開放飛機上使用5G網路

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）歐盟計畫將於2023年全面開放在飛機上使用網路，透過5G系統不僅網速將大幅提升，也與飛機使用的頻段錯開，不會造成飛安問題。

BBC報導，歐盟執行委員會（European Commission）裁定，航空公司可以在飛機上提供5G網路，各成員國應在2023年6月30日之前，提供飛機通訊所用的5G頻段。儘管相關具體實施的細節還不清楚，然一旦立法通過，飛航模式將成為歷史，搭機乘客可以盡情在飛航中上網看Youtube、刷抖音、玩IG。

事實上，歐盟自2008年起允許部分航班在飛行中提供WiFi上網服務，然而網速緩慢，僅能支援最基本的收發訊息、回覆電子郵件。未來則將改成在飛機上架設微微基站（pico-cell），通過衛星連接到地面的行動網路，藉此滿足乘客上網需求。

報導指出，新系統利用5G提供更快的下載速度，據電信商EE表示，超過100Mbps的速度可以在短短幾分鐘內下載一部電影。

外界顧慮，飛航中使用網路會恐影響飛機自動飛行控制系統，對此英國飛行安全委員會首席執行官Dai Whittingham表示，「經驗指出，干擾的風險相當小，」且英國與歐盟的5G頻段不同於美國。

因歐盟與美國在飛上使用的頻段不同，對開放5G是否會造成飛安問題持不同看法。飛機本身使用的是4.2GHZ~4.4GHz，而歐盟的機上5G採用5GHz以上的頻譜，兩者並無影響；反觀美國，今年才因開放5G無線網路服務上路引發軒然大波。

美國電信龍頭AT&T和威瑞森（Verizon）去年自政府手中購得近乎所有C頻段（3.7至3.98 GHz）頻譜，並訂於今年1月正式讓新5G無線網路服務上路，然而因然該頻段與飛機的無線電高度計等敏感航空電子設備所在的4.2至4.4 GHz範圍過於相近，恐產生干擾。美國各大航空公司執行長聯名上書警告恐釀航空危機。

後來AT&T和威瑞森再度妥協，於新5Ｇ服務推出當日暫緩機場周邊的5G設備運作。部分國際航空宣布更改或取消部分飛往美國的航班，但多數機場及航班仍正常運作。

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