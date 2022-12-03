穩定油價+反戰 G7與歐盟聯合對俄石油設下購買金額上限60美元

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）作為俄國重要的能源出口區，歐盟地區進口俄國超過50%的原油，不過在俄烏戰爭爆發後，各個歐洲國家終於正視能源來源單一化的危險；歐盟在昨（2）日達成共識，對進口俄國原油設下購買價格上限，七大工業國集團 （G7）也宣布跟進。

G7的這個決定只比歐盟宣布的禁令稍晚，且都計劃在12月5日上路，屆時俄國經海路輸出的原油價格將被限制在60美元一桶。跟進G7與歐盟決定的國家其每桶原油採購價除了不得高於60美元，也不得對其它願意用超過60美元採購油品的國家提供運送、保險、再保險的服務，後者的影響力頗大，因為油輪運送及保險服務大多由G7國家提供，這將大幅影響俄國外銷其石油的能力。

歐盟原本提出的上限價格落在一桶65美元至70美元之間，一度遭到愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛等國的反對，波蘭更要求設置的上限需比市場價格低5%，以確保未來油價變動時，仍能以低於市場價格購入，最後歷經協商，才終於就一桶60美元達成共識，並自2022年1月15日起對俄國原油價格上限進行定期審查。

此前，七國集團早在9月就先提出了價格上限的相關禁令，試圖阻止俄國持續將其石油貿易的獲利挹注到與烏克蘭的戰爭中，同時避免石油價格突然飆漲帶來的國內能源供給不足問題，及替全球能源市場增加穩定性等。

一名歐盟外交官接受〈 路透社〉訪問時指出，相關政策未來還會有所調整，這包括1月中會重新評估價格上限機制，之後每兩個月都會重新進行評估，以及設置45天的緩衝期，讓12月5日前已裝載俄國石油的油輪可以在明 （2023）年1月19日前將油運入港內等。

然而，儘管西方國家對限制措施表示樂觀，俄國官員指出，歐盟此舉僅會加深自己的能源危機，同時也研議未來不販售石油給這些支持價格上限的國家。另一方面，BBC分析指出，雖然確實會對俄國石油貿易造成衝擊，俄國仍可藉由將石油賣給中國與印度等國，來減緩帶來的傷害。