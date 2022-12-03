世衛稱全球9成人口具新冠肺炎抵抗力 譚德塞：防疫鬆散恐致新變種流行

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）COVID-19新冠肺炎席捲全球三年，如今世界衛生組織估計，世上90%人口現在對COVID-19具備一定抵抗力，然而世衛秘書長譚德塞警告，還不能宣告疫情緊急階段結束，防疫鬆散可能導致造成重大死亡的新變種出現。

衛報報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，「世衛估計，全球目前至少有90%的人口對SARS-CoV-2病毒有一定程度免疫力，原因是先前染疫過或接種過疫苗。」

然而，譚德塞向媒體表示，距離「這場疫情的緊急階段已經結束」已經更接近了，「但時機還沒到」，他警告，「因為監控、採檢、基因定序與疫苗接種鬆懈，持續為可能造成大量死亡的新高關注變異株創造完美條件。」

上週為世衛宣布Omicron為COVID-19疫情高關注變異株的一週年，席捲全球的Omicron被證實傳染力比前一變異株Delta更強。

譚德塞表示，如今逾500種傳染性高的Omicron亞系於世上流竄，且這些變異株都能輕易避開現在人體已增強的免疫力，儘管這些變異株所引發的病情不如先前的來得嚴重。

報導也指出，各國向世衛通報的確診病例累計達6.4億例，死亡病例則累計達660萬例，然而世衛認為真實病例數遠遠超過這些數字。

譚德塞也直言，上週記錄到85002例新冠死亡個案，在疫情已進入第3年、擁許多工具可預防感染與拯救性命的情況下，這樣的數字「無法令人接受」。