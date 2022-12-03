Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

世衛稱全球9成人口具新冠肺炎抵抗力 譚德塞：防疫鬆散恐致新變種流行

譚德塞向媒體表示，距離「這場疫情的緊急階段已經結束」已經更接近了，「但時機還沒到」。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/03 15:46
儘管全球高達9成人口具新冠肺炎抵抗力，世衛祕書長譚德塞憂心新型致命變異株流行。(圖／德國之聲）

儘管全球高達9成人口具新冠肺炎抵抗力，世衛祕書長譚德塞憂心新型致命變異株流行。(圖／德國之聲）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）COVID-19新冠肺炎席捲全球三年，如今世界衛生組織估計，世上90%人口現在對COVID-19具備一定抵抗力，然而世衛秘書長譚德塞警告，還不能宣告疫情緊急階段結束，防疫鬆散可能導致造成重大死亡的新變種出現。

衛報報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，「世衛估計，全球目前至少有90%的人口對SARS-CoV-2病毒有一定程度免疫力，原因是先前染疫過或接種過疫苗。」

然而，譚德塞向媒體表示，距離「這場疫情的緊急階段已經結束」已經更接近了，「但時機還沒到」，他警告，「因為監控、採檢、基因定序與疫苗接種鬆懈，持續為可能造成大量死亡的新高關注變異株創造完美條件。」

上週為世衛宣布Omicron為COVID-19疫情高關注變異株的一週年，席捲全球的Omicron被證實傳染力比前一變異株Delta更強。

譚德塞表示，如今逾500種傳染性高的Omicron亞系於世上流竄，且這些變異株都能輕易避開現在人體已增強的免疫力，儘管這些變異株所引發的病情不如先前的來得嚴重。

報導也指出，各國向世衛通報的確診病例累計達6.4億例，死亡病例則累計達660萬例，然而世衛認為真實病例數遠遠超過這些數字。

譚德塞也直言，上週記錄到85002例新冠死亡個案，在疫情已進入第3年、擁許多工具可預防感染與拯救性命的情況下，這樣的數字「無法令人接受」。
新冠肺炎
抵抗力
世界衛生組織
譚德塞
Omicron
變異株

相關新聞

歷史性的一刻！口罩解禁這一天終到來 台灣邁向疫後日常
歷史性的一刻！口罩解禁這一天終到來 台灣邁向疫後日常
2022/12/01 20:05
【12/1台灣本土+15,595例／死亡+53例】兒童重症累計276人　MIS-C占比6成7、共184例
【12/1台灣本土+15,595例／死亡+53例】兒童重症累計276人　MIS-C占比6成7、共184例
2022/12/01 14:31
11/25台灣本土+14,138例、死亡+56例　40多歲女新冠合併腸胃道穿孔 救治近月仍死亡
11/25台灣本土+14,138例、死亡+56例　40多歲女新冠合併腸胃道穿孔 救治近月仍死亡
2022/11/25 14:25
【11/23台灣本土+17,841例／死亡+31例】12/1起第八輪家用快篩開賣　每人可買30劑
【11/23台灣本土+17,841例／死亡+31例】12/1起第八輪家用快篩開賣　每人可買30劑
2022/11/23 14:26
【11/22台灣本土+18,150例／死亡+38例】王必勝重申：確診者應隔離禁止外出投票
【11/22台灣本土+18,150例／死亡+38例】王必勝重申：確診者應隔離禁止外出投票
2022/11/22 14:23

更新時間 : 2022-12-03 17:17 GMT+08:00

最受歡迎

2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
黑色餅乾解散20年回來了　徐若瑄登日本電視台Best Artist
黑色餅乾解散20年回來了　徐若瑄登日本電視台Best Artist
韓劇「財閥家的小兒子」　宋仲基穿越時空復仇　與近代史結合的劇情
韓劇「財閥家的小兒子」　宋仲基穿越時空復仇　與近代史結合的劇情
台灣再鬆綁：12/10起取消入境人數限制、「有條件開放」醫院住院病人探病
台灣再鬆綁：12/10起取消入境人數限制、「有條件開放」醫院住院病人探病
【白紙革命後續】中國網民向香港道歉！「反送中」時我們雙眼、雙耳被蒙蔽了...後悔沒挺你們
【白紙革命後續】中國網民向香港道歉！「反送中」時我們雙眼、雙耳被蒙蔽了...後悔沒挺你們
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口