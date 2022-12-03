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【坦然面對但依然台大校友】３日認瑕疵並致歉 鄭文燦：政治事回歸其他標準

迥異於林智堅與台大激烈對抗的態度，鄭文燦態度平靜，在周六聯訪時認有疏忽瑕疵，但說無抄襲意圖，所以在書面跟口頭都向學倫會致歉

By 台灣英文新聞－編輯
2022/12/03 14:28
桃園市長鄭文燦遭台大認定論文抄襲，被撤銷碩士學 位，對於是否會影響他爭取民進黨主席，鄭文燦（前 中）3日接受媒體聯訪表示，學術的事情會坦然...

碩士學位遭撤銷 鄭文燦：坦然面對審議結果

桃園市長鄭文燦遭台大認定論文抄襲，被撤銷碩士學 位，對於是否會影響他爭取民進黨主席，鄭文燦（前 中）3日接受媒體聯訪表示，學術的事情會坦然... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）民進黨籍前桃園市長鄭文燦，２日遭台大決議撤銷其國發所學位，鄭文燦同日下午也證實消息，３日在出席公開活動時，鄭文燦接受聯訪時強調，學術的事情他會坦然面對，至於政治上事情等，就回歸其他的標準。

民進黨桃園市長參選人林智堅，台大碩士論文遭認定抄襲後，上千位學者和研究生發起「大學授予政治人物學位應有公眾監督機制」連署，許多不分黨派的政治人物學歷及論文也遭到檢視、甚至檢舉抄襲。10月新黨游智彬向台大檢舉，鄭文燦的國發所碩士論文《中國基層選舉演變之分析─尋找民主發展的動力》也涉嫌抄襲，台大方面２日做出處分並通知當事人。

媒體報導，鄭文燦上午出席桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會，他受訪時針對論文一事表示，他在台大職專班是為了要拓展個人的視野。他早在2003年進入台大國發所的在職專班，當時基於比較關切中國民主化的議題，因此選擇中國基層民主演進的研究主題，受限時空條件，沒有辦法作實證研究，所以採取了文獻分析法，引述了很多的書籍、期刊，或者網路上的文章等等，大概超過100多篇。

坦然面對並致歉

鄭文燦說，在論文口試的時候，3位口試委員，包括周繼祥所長、陳明通以及林佳龍根據他的問題意識，包括研究的架構、研究的原創發現等等，通過了論文審查。當時的國發所並沒有要求作相似性軟體的比對，沒有這樣的標準，當時也沒有流行這樣的軟體，經過了10幾年，現在學倫會是根據檢舉，用相似性比對的軟體，找出了一部分沒有引述的論文來源。鄭文燦認有疏忽瑕疵，但說無抄襲意圖，所以在書面跟口頭都向學倫會致歉，針對學倫會的處份，他也坦然面對，也向大家表達歉意。

還是台大校友

迥異於林智堅八月以來與台大激烈對抗的態度，鄭文燦態度平靜，在周六聯訪時認有疏忽瑕疵。但外界不知道的是，林智堅台大國發所最高學歷遭撤後，目前最高學歷為中華大學企管系夜間部，而鄭文燦依然是台大校友。

鄭文燦從政前即是學霸，中時報導鄭文燦建中畢業後，考上當年二類組考生心中的第一志願台大電機系，大學學生時期就是台大風雲人物，滿腔熱血的他參與民主運動，後來轉系念社會學，並擔任台大學生報社第一屆社長，以及學生會副會長，推動完成「學生憲章」，作為學生自治基礎。鄭文燦更曾在野百合學運期間擔任小組召集人，提出解散國民大會等四大訴求，促成1992年廢除萬年國會。
鄭文燦
台大

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