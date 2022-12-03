台灣12/3新增13,098例本土個案 、33例死亡、98例中重症

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增13,152例COVID-19確定病例，分別為13,098例本土個案及54例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。



指揮中心表示，今日新增之13,098例本土病例，為5,926例男性、7,160例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。今日新增本土中重症個案98例。



其中，個案分布為新北市(2,123例)，高雄市(1,792例)，臺中市(1,675例)，桃園市(1,335例)，臺北市(1,057例)，臺南市(1,015例)，彰化縣(804例)，新竹縣(443例)，屏東縣(437例)，苗栗縣(381例)，新竹市(352例)，雲林縣(312例)，嘉義縣(257例)，南投縣(253例)，宜蘭縣(190例)，花蓮縣(171例)，嘉義市(163例)，基隆市(157例)，臺東縣(86例)，金門縣(56例)，澎湖縣(37例)，連江縣(2例)。



關於今日新增33例本土病例死亡個案，指揮中心說明，15例男性、18例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月30日至11月30日，死亡日期介於5月18日至11月30日。





指揮中心說明，今日新增54例境外移入個案中，為27例男性、27例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自越南3例，香港及泰國(各2例)，土耳其、中國、日本及柬埔寨(各1例)移入，另43例感染國家調查中。入境日期介於今年11月4日至12月2日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,356,217例新冠肺炎確診、14,449例死亡病例。儘管已於12月1日放鬆口罩禁令，指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。