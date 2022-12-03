DIGI+ X TCA全球數位新星大賞 唐鳳：培育跨域數位人才、提升就業力

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）數位發展部數位產業署於1日至2日舉辦「2022 DIGI+ X TCA 全球數位新星大賞」期末成果展，現場有超過300名業師和學員與會。數位部長唐鳳表示，DIGI+與TCA計畫迄今已培育逾2千名跨域數位人才，也提升研習生未來就業能力。

本月初舉辦的「2022 DIGI+ X TCA 全球數位新星大賞」期末成果展，不僅讓研習生上台展現專業與創意，部分展品也用互動體驗方式呈現，讓成果展示更添趣味。2日頒獎典禮更邀請到數位發展部唐鳳部長 、數位產業署胡貝蒂副署長、教育部智慧創新跨域人才培育計畫楊士萱計畫主持人、美國在台協會博百戰經濟官等貴賓蒞臨，一同見證我國跨域數位人才出色的實作力，以及跨國研習交流之成效。

數位發展部唐鳳部長表示，DIGI+與TCA計畫透過業師指導，培育具備跨領域技能之人才，也提升研習生未來就業能力。DIGI+計畫自2017年起提供在學學生進入企業或法人單位實務研習的機會，迄今已培育超過2千名跨域數位人才，許多結訓生順利進入台積電、友達光電、叡揚資訊、仁寶電腦、國泰金控、智樂堂、群聯電子、玉山銀行、旺宏電子、艾斯摩爾ASML等知名企業，亦有非資通訊背景之學生，畢業後到數位產業相關職缺工作，如109年有哲學系結訓生，由於在DIGI+計畫跨領域學習數位行銷專題，畢業後成功進入金融產業任職分析職務。

自2020年起，為加強與民主盟友國家人才交流，TCA計畫結合DIGI+計畫，推動台灣學生與在台國際學生組成跨國團隊，進入企業或法人共同研習，讓國際學生在求學之餘熟悉台灣產業，進而運用自己母國文化背景，協助台灣企業鏈結海外市場。兩年來，TCA計畫累計培育超過130名國際學生，其中一位外籍博士研習生在今年成功申請到就業金卡，順利留在台灣貢獻所長。

數位發展部數位產業署指出，今年兩計畫共培育229名台灣研習生，以及來自20國79名國際學生。研習生自7月起展開為期6個月的實務專題，並從中選出42組專題參賽。經過激烈的競爭，最後由財團法人中華顧問工程司的「橋梁鋼纜檢測爬索車」贏得本屆「DIGI+ X TCA全球數位新星大賞」第一名，該專題研發可外掛於鋼索攀爬設備上之影像檢測模組，地面人員可及時檢視影像，改善高風險的檢測安全作業。

數位發展部數位產業署表示，今年下半年疫情放緩，各國門戶陸續開放，明年計畫將擴大邀請在台國際學生參與，歡迎國內對數位專題有興趣的企業，申請成為研習單位，一同加入數位人才培育的行列。同時，數位產業署也將推動國內學員赴海外企業實習方案，盼能與理念相同的民主盟友國家共同推動全球數位人才交流。

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DIGI+ Talent跨域數位人才加速躍升計畫官網：www.digitalent.org.tw

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TCA人才循環交流推動計畫官網：https://www.talentcirculationalliance.org/

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