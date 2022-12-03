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【美眾院民主黨團領導新面孔】領袖傑福瑞斯台灣連線成員、台裔劉雲平當選副主席

台裔劉雲平當選美民主黨眾院黨團副主席，成為該職史上首位亞裔人士。

By 台灣英文新聞－編輯
2022/12/03 11:10
非裔紐約州眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）將接棒裴洛西成為新一代民主黨眾議院領袖（美聯社圖片）

非裔紐約州眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）將接棒裴洛西成為新一代民主黨眾議院領袖（美聯社圖片）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國眾議院民主黨黨團這周三舉行閉門投票，非裔紐約州眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）將接棒裴洛西（Nancy Pelosi）成為新一代民主黨眾議院領袖，台裔美國眾議員劉雲平（Ted Lieu）則是隔日當選眾議院民主黨黨團副主席，成為民主黨眾院黨團排名第四的領導人，成為首位擔任該職的亞裔人士。

眾議院民主黨黨團也選出「黨鞭」克拉克（Katherine Clark）、「黨團主席」艾吉拉（Pete Aguilar）、「黨團副主席」劉雲平。民主黨政策委員會也投票通過，授予佩洛西「名譽議長」的榮譽。

路透社報導，52歲的傑福瑞斯出生紐約布魯克林，擁美國名校法學學士及碩士學位，畢業後成為執業律師，之後進入紐約州議會任議員，期間關注住房正義議題。2012年進入國會後，扮演許多知名人權法案的推動者角色，也成功取得跨黨派對其提案的支持而成為法律。已婚，育有二名小孩。傑福瑞斯2018年就在民主黨團內擔任要角，也是眾院跨黨的「台灣連線」小組成員。

傑福瑞斯也在2020年參與推動起訴前總統川普，他在周三當選領袖後表示要「反制極端主義」。此前，傑福瑞斯曾說川普帶起的「紅潮」，已經變成極端主義的「紅色盛宴」。

台裔美國眾議員劉雲平１日擊敗三名對手，當選眾議院民主黨黨團副主席，該職是民主黨眾院黨團的第四重要職務。聯合報報導台灣出生、美國長大的劉雲平2014年首次當選國會眾議員，從政期間經常在社群平台以幽默方式攻擊川普與其他共和黨員，也藉此建立160萬推特追蹤人次。

劉雲平透過聲明稿表示，期待以新身分「進一步提倡民主黨價值，並阻止共和黨『讓美國再度偉大』（MAGA）做出愚蠢舉動」。
眾議院
劉雲平
台灣連線
傑福瑞斯

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更新時間 : 2022-12-03 12:43 GMT+08:00

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