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台灣國民法官制度1月1日上路首發邀35000人 快收信箱看「國民法官通知」

國民法官「你最想知道的」ＱＡ總整理

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/03 10:10
國民法官新制將於2023年上路，台北地方法院曾邀請藝人黃子佼（右）到台北地方法院寶慶院區，與法官歐陽儀（左）聯手示範國民法庭。 ...

國民法官新制將於2023年上路，台北地方法院曾邀請藝人黃子佼（右）到台北地方法院寶慶院區，與法官歐陽儀（左）聯手示範國民法庭。 ... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 台北報導）「國民法官」將於明（2023）年元旦上路，司法院刑事廳2日表示，各地方法院已於1日寄發備選國民法官通知函，第一波計有3.5萬人即日起會收到通知函。

根據新制，年滿23歲來自各行各業的國民，經隨機抽選抽中後並符合資格，就能與職業法官坐在審判台上合審合判攸關死亡的重大刑事案件，毋需有法律背景。

司法院2日表示，國民法官制度將於明年1月1日正式施行，各地方法院均已陸續造具備選國民法官複選名冊完成，並於1日寄發備選國民法官通知函，第一波計有3.5萬人，對象包含居住在桃園、花蓮、雲林、屏東、台南、橋頭等地方法院轄區的民眾，明年若再收到「候選國民法官到庭通知書」，就須要回覆或到法院參加國民法官選任。

司法院預計明年全國約12萬人將有機會被抽中擔任國民法官。

國民法官這些人不能做！

只要符合三種基本資格就有機會擔任國民法官：年滿２３歲、具有中華民國國籍、在地方法院管轄區域連續居住滿四個月以上；但有六種情況則不能擔任國民法官，包括現涉刑案或被褫奪公權者、與本案或本案被告／被害人有一定關係者、身心因素而受法院監護或輔助宣告、有事證難以公平審判的人、具有法政軍警等特殊職業背景者。

國民法官怎麼選?

地方政府提出符合條件的國民法官初選名冊後，經隨機抽選後，還要確定是否有擔任國民法官的資格（列述如上)，以及沒有不能擔任國民法官的情形。

收到通知書怎麼辦？

收到備選國民法官通知代表已被列入「備選國民法官複選名冊」內，此時還不需要前往法院，只需要閱覽檢附的「備選國民法官自我申告調查表」確認自己是否有無法參與審判的情形，可以選擇紙本或線上方式填寫回傳法院，如果都沒有申告調查表所列載或自身並無其他難以參與審判的事由，則不用填寫。

民眾需要注意，未來如果再收到來自法院的「候選國民法官到庭通知書」，才有需要回覆或到法院參加選任，屆時再依照通知記載的方式處理即可。

因應新制上路，民眾接獲通知書函可能會有許多疑惑，因此各地院設立國民法官專線或專用分機，提供予受抽選為備選國民法官、候選國民法官以及正式的國民法官（備位國民法官）。民眾收到來自法院的通知書後如有疑問，可以撥打通知書上記載的專線（專用分機）洽詢管轄法院，將由專人為民眾說明。

國民法官到庭出席要上班能請公假嗎? 有錢拿嗎?

國民法官除受到充份保護外，若因到庭而無法上班，雇主應給予公假，不能做出任何職務上的不利處份，且按照到庭日數，給予日費、旅費等相關必要費用做為補貼。

國民法官行使職權不受任何干涉，除法律另有規定外，職權與法官相同；而向國民法官行賄，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣一百萬元以下罰金。
國民法官

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