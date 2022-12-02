胡錫進再發文認病毒擋不住：一個月內準備被感染 籲中央採取新方法

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國前環球時報總編輯胡錫進今（2日）發文表示，個人已做好一個月內被感染的思想準備。他承認政府搞大封控無效，代價越來越難以承受，自己也目睹了因疫情衝擊造成的蕭條，呼籲國家真的要採取新策略、新方法。

胡錫進2日於微博發布長文，內文提到他發現周圍的感染者不斷零星增加，能夠感覺到病毒在走近，年約62歲的他，知道自己屬於比較危險的族群，除了做好心理準備，他也不再堅持長期少吃保持體重的做法，開始適當多吃提高營養，增加體重，另外繼續保持鍛鍊。

「我們繼續搞大規模封控產生不了我們想要的結果，而這個過程中我們付出的代價越來越難以承受。」胡錫進表示自己一直是近幾個月解除大規模封控，和恢復正常生產生活秩序的輿論推動者之一。「因為根據我不斷瞭解到的新信息，我知道病毒傳播是真的阻擋不住了。」

進入11月，中國實施靜默或半靜默的城市嚴重增多，被封控的人口總量前所未有，而且趨勢在繼續加速擴大。胡錫進說「只要一封控，很多服務業工作者『手停口停』，幾乎完全失去收入。」「我們每個人都目睹了因疫情衝擊造成的蕭條，看到身邊一家家店鋪關張歇業。社會上的減薪面不斷擴大，一位鐵路上的工作人員告訴我，他們的工作長期處於癱瘓或半癱瘓狀態，工資大幅下降。」

胡錫進直言「國家真的到了採取新策略新方法對付這種毒性減弱，但傳播力超強最新變異毒株的時候。」他補充說，看到很多人還是有些擔心，這很正常。因為過去國家不惜代價構築了防堵新冠病毒的堤壩，一時間會有許多新問題出現，很多人可能更不敢去公共場所消費。「但這種情況不會延續很久，一定會過去，我們的社會將自動形成新的適應性。」

胡錫進也提到新冠肺炎病毒變種後死亡率大幅降低的情況，他舉例一位在塞爾維亞的朋友去年的故事，「他們夫婦認識的和直接關聯的人中，有五人死於新冠肺炎，其中一位鄰居頭幾天還和他們一起喝茶，但很快送進醫院，之後再也沒有出來。」胡錫進接著說「那樣的大規模重症和死亡情形與中國自八九月爆發的此輪疫情相比判若隔世。最近全國每天都是幾萬名感染者，但是到昨天，全國一共現存98個新冠重症病例，而且連續五天無新增死亡病例。」

胡錫進做出結論，認為為了年輕人有豐富多彩的青春時代，為了大量服務業人員保住自己的飯碗，也為了各行各業的人不遭減薪，讓很多企業能夠走出困境，中國必須往前走。他也說到，作為60歲以上「高危人群」的一員，他願意參與承受這份風險，也直言「我們邁過這道坎的實際情況肯定不像我們想象的那樣嚴重。」

不過與此同時，中國許多地方仍在實施強行隔離的政策，社群媒體上一段影片就錄到防疫人員和正在家中沙發上坐著的民眾拉扯，疑似要將對方拖去篩檢或是隔離，而該名民眾甚至腳上還穿著毛毛拖鞋，根本還沒準備好離開，且雙方拉扯激烈，引發網友留言表示「已經要2023年了，居然還有人的自由權這樣被剝奪。」、「我不敢相信這是真的。」