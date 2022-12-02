無線腦袋晶片有望拯救失智、癱瘓 馬斯克：人體試驗最快6個月開始

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）科技巨擘馬斯克（Elon Musk）研發的Neuralink晶片可幫助失智、阿茲海默症或是脊髓損傷造成癱瘓的病患重新拾回行動力，過去都以動物實驗為主，研發期程已大幅落後，11月31日馬斯克終於宣布該產品最快6個月內有望進行人體實驗。

路透社報導，總部位於舊金山及德州的Neuralink近年來致力於研發腦部無線晶片，過去都以動物實驗為主，目前正尋求美國食品和藥物管理局 (FDA) 的批准，以開始對人體進行臨床試驗。

報導指出，在總部的一場持續近三個小時的演講中，研發人馬斯克說「我們要非常謹慎小心，確保設備放入人體之前能正常工作」他也強調了雖然研發期程大幅落後，但「我們正在做所有的事情能使產品同時擴大規模。」「理論上，我們的進步應該是指數級的。」

馬斯克表示，設備首要做的2個人類應用是恢復視力，以及使無法這樣做的人能夠運動到肌肉。「即使有人從未有過視力，像是天生失明，我們相信我們仍然可以用Neuralink晶片恢復其視力。」

路透社指出，Neuralink的最後一次公開進度發表是在一年多以前，並造成外界大量討論，因為Neuralink成功將晶片植入一隻猴子的腦袋，並讓其運用意念透過電腦打字，甚至玩電腦遊戲，當時公布的影片十分不可思議。

現在Neuralink打算開發晶片到人類腦袋，讓大腦控制複雜的電子設備，最終讓癱瘓的人恢復運動功能，治療帕金森氏症、失智症和阿茲海默氏症等腦部疾病。馬斯克還談到將大腦與人工智慧（AI）結合在一起。

不過馬斯克這項計畫進度嚴重落後，他原預計2020年就要獲得監管機構批准，路透社報導，該公司現任和前任的員工透露，Neuralink多次錯過獲得FDA批准開始人體試驗的最後期限。FDA目前沒有針對這項產品置評。

不過除了馬斯克的公司，另一間神經血管生物電子醫學公司Synchron已成功研發相關技術，並已著手進行人體實驗，2021年12月28日，62歲的漸凍症患者 Phillip O’Keefe 成功透過意念發布了寫著“hello, world! Short tweet. Monumental progress.”（譯：嗨！世界！簡短的貼文，巨大的進步）的推文。

Synchron 2021年 7 月已獲得了FDA的監管批准，也是目前唯一一家被批准進行「永久植入 BCI 臨床試驗」的公司。