台積電500人才支援美國桑州4奈米晶片廠 王美花：無技術、人才外流問題

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）台積電美國亞利桑那州4奈米晶片廠將於6日舉行首批機台設備到廠典禮，外界高度關注技術與人才外流風險，經濟部長王美花近兩日回應，台積電在保護智財權與營業秘密做得相當好，絕對沒有技術、人才外流的問題。

彭博報導，6日的「首批機台設備到廠」（First tool-in）典禮，不僅台積電創辦人張忠謀夫婦會親自前往桑周出席，美國總統拜登（Joe Biden）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）都將蒞臨現場，足見對台積電的重視。

前有美國半導體產線本土化政策，後有蘋果（Apple）等美國大戶催促，台積電美國亞利桑那州廠不僅規劃生產4奈米晶片，更以有300多名台積電工程師攜家帶眷前往美國支援，引發外界雙重質疑。

對此，經濟部長王美花今日接受媒體聯訪時表示，台積電亞利桑那州新廠「絕對沒有技術外移問題」，大台積電對智慧財產權跟營業秘密的保護眾所周知，在美國新設生產基地是為就近生產支援及擴張版圖、供應全世界的策略之一。

王美花進一步表示，新廠總是要有台灣人才支援，台積電工程師有逾5萬，預計前往支援的工程師為500位，僅占一小部分，何況這只是人力擴充歷練，也有助台灣人才養成。

王美花1日也強調引述台積電董事長劉德音說明，台積電工程師赴美新廠「都是很正常的人才交流」，「沒有人才外流的問題」，且台灣企業佈局國際，都會碰到類似情形。

至於被問及台積電陸續前往海外設新廠，對台灣出口額的影響，王美花表示，台灣還是最主要的生產基地，「出口額不會受到影響」，不論前往美國或日本設廠，海外生產的占比都在一成以下；王美花還表示，「台灣要不斷促進研發進步，對台灣的國際供應有幫助，在全球的布局也是搶占全球生意。」