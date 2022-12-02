台灣公督盟：朝野拚選舉 國家預算棄之不顧 今年國營預算還沒過

今(2022)年台灣度約5兆元的附屬預算，機關已快要用盡，預算案卻仍躺在立法院還未三讀，而明(2023)年度歲出預算編列約2.7兆元的國家公務預算審查進度又十分緩慢，形同對預算監督制度與國家施政的雙重打擊！

立院預算審查不同於法案，法案未經三讀就無法施行，但預算若沒有三讀通過，不僅委員會初審累積數百的決議形同虛設，行政部門更可依照預算法相關規範，沿用前年預算的方式進行使用，這些沒有三讀的預算案，等於是在變相放水，無法真正替民眾把關預算！

公督盟針對預算延宕議題，逐一檢視2013年至2022年中央政府總預算之公務預算、附屬單位預算（營業及非營業部分）預算審查延宕天數，公務預算一般延宕半個月到二個月，附屬預算更是誇張，最少延宕半年才通過，最長可超過一年，最離譜還有102年度附屬預算，至今尚未通過。由此可見，從2013年後，不論是中央政府總預算或附屬預算，皆無法遵照預算法的規定如期審議完成，而且拖延狀況日益嚴重！到目前為止，2023年國營事業預算也未通過。

公督盟表示，我國《預算法》第54條留有後門條款，支出部分除新興資本支出及新增計畫，須等本年度預算完成審議後始得動支，其餘可按照前一年度的常態預算動支，如此會產生未審先用的疑慮，弱化立法院監督政府預算的功能！而立委以延宕為審查慣例、積非成是的心態，更是預算正常化最大的絆腳石！

公督盟理事長 曾建元表示地方選舉剛結束，朝野政黨就在積極準備下一屆總統與立委選舉，但他們有很重要的工作還沒做，今年度的國營事業預算審查還未完成。民進黨在國會是多數黨，立院黨團對執政政府是不是放水？而國民黨是國會是最大在野黨，也是多數地方縣市的執政黨，卻未完成自己監督的責任。他們提醒立委最大的職責不是選舉，而是監督政府，監督預算是其中最重要的工作之一。並發現今年的預算都還未通過，只能沿用前一年的，無法施展最新的計畫，阻礙了國家的進步。呼籲朝野政黨重視長年的預算審查延宕之問題。

公督盟預算小組評鑑委員 徐蟬娟表示預算審查延宕是沉苛的問題，公督盟每一年都呼籲朝野政黨加快處理。國家的財務規劃跟家庭有點像，要有好的財務規劃，用錢一直寅吃卯糧不是辦法。審查預算是立法委員基本的職責，卻需要民間團體持續舉辦記者會監督。代表朝野立委對預算審查並不重視，等到各機關的預算用盡了才一下子打包通過，並未盡到立法院監督的職責。這也阻礙了新興的事業的拓展。以今(111)年度預算為例，包括台灣自來水公司改善無自來水地區的民生供水與用水安全計畫；台灣電力公司為穩定供電與推動能源轉型相關計畫；台灣中油公司為配合環保法規、減少汽柴油產出、推動能源轉型；及交通部台灣鐵路管理局為保障民眾行車安全規劃的維修基地檢修工程建設計畫。每一項皆攸關民眾權益，需要審慎討論與通過後執行，卻因長久立院陋習、政黨政治攻防、地方九合一大選等等因素遭擱置而無法啟動！中共的政治、軍事壓力在即，台灣的水電等基礎設施更需要周全的部屬。但立法院一直不審查，預算沒有通過也無法執行。

公督盟呼籲立法院一定要通過該走的行政流程，不能鑽漏洞、走後門，要盡到監督、審查政府預算的職責。

公督盟執行長 張宏林表示依《預算法》第51條，中央政府總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，也就是說，今年度的預算應該在去年11月30日前審查三讀通過，明年度的預算應在今年11月30日前審查三讀通過，但一直以來都沒有做到。而且不只是明年的預算，還有今年的國營事業預算仍未通過，現在已經十二月了，今年五兆多的附屬預算還未通過，是非常荒謬的事。朝野政黨拚選舉，將預算棄之不顧，可說是非常悲哀。《預算法》第54條規定預算未審完可以沿用前一年的預算，機關人員薪水照領，但是新興計畫、新興的願景卻不能執行。公督盟在此譴責執政黨完全執政卻不負責，也譴責在野黨怠忽職守不進行監督。朝野政黨與其在選舉中呼喊口號，說要為台灣帶來什麼願景，不如從準時通過預算開始。

公督盟監事 謝東儒表示公督盟每一年都在譴責預算延宕的問題，如此陋習從未改善。他們呼籲立法院要用心審查國營事業的預算，如果只靠《預算法》條文第54條沿用前一年之預算，可說是監督機關怠忽職守。立院會期只剩一個月，立委不應忽略民生設施的預算。預算審查延宕下，勢必導致預算機關規劃的新興計畫無法執行，影響業務推動。即使通過後，受到壓縮的時間與計畫更是一場災難。

公督盟再次呼籲立法院現階段預算審查時程，與預算法的規定存在極大落差，如果每次預算審查都要等到錢都快用完了才三讀通過，民主的監督機制還有什麼意義？朝野應在兼顧民主制衡與監督下，完成附屬預算的三讀程序，莫延宕成習，停止「今年預算明年審」的惡例！

照片由公督盟提供