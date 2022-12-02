花椰菜比蘋果更利於COVID存活？研究：新冠病毒可在食物表面活多天

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）歷經了三年的傳播與變種，加上疫苗與群體免疫，新冠肺炎（COVID-19）如今已不若之前具威脅性，但英國最新研究顯示，此病毒在超市、熟食店常見的蔬果與即食食物表層，都有存活多天的潛力，民眾或可多留心，以免沾上病毒而不自知。

BBC報導，英國食品標準局（Food Standards Agency，FSA）委託南安普敦大學（University of Southampton）進行了一項試驗，將COVID病毒特意抹於常見的包裝與裸賣食品上。結果發現，24小時過後，多數品項上的病毒量皆大大降低，但部分品項上的病毒卻可撐上一週。

裸賣的食物包括蘋果、胡椒、起司、火腿、橄欖、脆皮麵包與可頌。包裝食品則包括瓶裝飲料、盒裝食品與罐頭等。研究人員特別模擬了染疫者在食物附近咳嗽或打噴嚏可能造成的病毒量，盡可能貼近真實情況。

不過，研究人員強調，新冠肺炎主要還是由飛沫傳染，從食物染疫的風險相當低。消費者無需過度憂心，只要處理食物前記得勤洗手、徹底洗淨農產品即可。

實驗結果如下：

新鮮蔬果

COVID病毒在不平滑的蔬果上活得較久，如花椰菜與覆盆莓，在平滑的蔬果上較難存活，如蘋果。（不過，部分冷藏的新鮮胡椒，一週後也驗出了病毒。）研究人員認為，蘋果表皮有著天然化學物質，可能於數分鐘、數小時內導致病毒開始分解。

烘焙食品

法國常見的巧克力酥皮麵包（pain au chocolat），數小時後幾乎驗不太到病毒，FSA人員表示，可能是這類麵包多半塗了蛋液才進烤箱，而雞蛋本身含有花生四烯酸（arachidonic acid），或有抗病毒之效。

熟食

起司與加工肉品富含蛋白質與脂質，病毒可存活多天，最長達一週。

飲料與即食產品

COVID病毒在塑膠表面上可活上七天，紙盒包產品約為數天，鋁罐則僅數小時。

花椰菜比蘋果更利於COVID病毒存活？研究：新冠病毒可在食品表面活多天