【同小智抄襲？】鄭文燦台大碩士學位遭撤銷 游盈隆批蔡英文交棒鄭改革「請鬼拿藥單」

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）繼8月民進黨前新竹市長林智堅遭台灣大學判定其國發所碩士論文抄襲並主動退出桃園市長選舉後，同黨的前桃園市長鄭文燦，也遭台大決議撤銷其國發所學位，鄭文燦周五下午也證實這項消息。此外，傳會中也決議兩人的指導教授陳明通教職永不錄用，這部份也獲證實。

鄭文燦助理稍早先回應媒體，將尋求行政救濟管道，要求台大重新調查。接著陣營發布鄭文燦個人四點聲明，重申自己清白：

基於對於中國民主化議題的關心，本人就讀台大國發所碩士在職專班時，選定的論文主題為中國的基層民主的演變（2011年完成）。因為當時的時空條件，無法進行實證研究，故以文獻分析法進行，先後參考包括書籍、期刊、網路文獻超過百餘種，本人論文寫作引述廣泛，未抄襲單一論文，也沒有抄襲的動機。 本人的碩士論文寫作係先完成本論文草稿，再進行論文引述來源的註腳，因為參考資料較多、核對時間不足、部分書籍論文未在手上，因此，學倫會採用最新相似性比對軟體結果，發現本人2011年碩士論文沒有註明來源出處的段落。 本人出席台大社科院學倫會時表示，國發所當時並未規定要使用相似性比對軟體，在繳交論文時，三位口試委員針對問題意識、研究方法及研究結論，審查通過本人論文，本人碩士論文主要是以政治學的系統論研究中國基層民主化（農村村自治及城市居民委員會），無法導向民主轉型，中國基層選舉在1987年後是兼具參與及社會控制雙重面向。而台大社科院學倫會以現在相似性比對軟體，重新檢視本人2011年的論文，發現有未註明出處的論文來源，本人在會中表示，本人碩士論文具有見解的原創性，也通過了口試委員的審查，但部分內容未引述出處，係因論文寫作過程的疏忽，若當時國發所有相似性軟體比對的要求，本人也會發現未列出的參考論文，也把內容出處全部以註腳的方式列出。本人出席學倫會時，對於這樣的瑕疵也表示了歉意，但確實沒有故意或是抄襲的意圖，也無關本人碩士論文的原創性結論。 台大社科院學倫會撤銷本人台大國發所碩士論文，本人基於熱愛、尊重母校台大，雖然有所遺憾，我願意坦然面對現在以嚴謹的學術規範的審定結果。我出席學倫會說明時，已經針對論文引述的瑕疵說明原因並且致歉，現在重審論文結果出來，我願意再一次致歉。

據《壹蘋新聞網》報導，鄭文燦今日臨時取消原定的2處在桃園當地的公開活動，讓外界猜疑是否與學位遭撤銷一事有關。另據中天報導，今日鄭文燦接受媒體聯訪時，被媒體追問論文的結果，沒有任何回應直接轉頭走人。

今年10月新黨游智彬向台大檢舉，鄭文燦的國發所碩士論文《中國基層選舉演變之分析─尋找民主發展的動力》也涉嫌抄襲，今（２）日台大方面證實調查結果已經出爐並寄發給檢舉人及被檢舉人，確認台大決議撤銷其學位。

鄭文燦其在台大國發所撰寫的碩士論文指導教授與林智堅相同，都是國安局長陳明通。鏡周刊報導，由於其論文引用的資料多為中國的，因此以台灣查詢系統比對查不出來，但由中國的系統比對的話，抄襲程度高達30.27%。由於陳明通指導學生論文弊端多，校方同時決議指導教授陳明通教職永不錄用。

鄭同框蘇貞昌

鄭文燦今早仍有陪同行政院長蘇貞昌出席桃園的郵政物流園區-郵政物流中心落成典禮，當時台大決議消息仍未被媒體注意。活動上蘇貞昌被媒體問及內閣改組問題時，蘇貞昌回應有部份閣員另有生涯規劃安排，待立法院會期結束後，如有確定會跟大家報告。

「戰犯」任民進黨敗選檢討小組召集人

民進黨在九合一選舉中遭受空前挫敗，總統蔡英文宣布請辭黨主席，改由高雄市長陳其邁代理主席一職，並由桃園市長鄭文燦出任敗選檢討小組召集人；消息一出，引發期待改革的支持者及政治評論專家譁然。台灣民意基金會董事長游盈隆直指，由桃園市長鄭文燦出任敗選檢討小組召集人，根本是「請鬼拿藥單」，蔡英文顯然不想檢討，同時詔告天下誰是她所屬意的接班人。

游盈隆1日在臉書批評，民進黨挫敗的根源不就是忽視初選機制、以及桃園市長候選人林智堅的論文嗎？鄭文燦更可說是主要「戰犯」之一，為何鄭文燦卻接下「敗選檢討小組召集人」任務？

持續走鐘．．．「檢討蔡英文才是第一要務」

游盈隆指出，蔡英文是這次慘敗的最重要因素，包括沒收初選、扼殺黨內民主、所提非人、護短心切、政黨形象敗壞、新黑金色彩揮之不去、把地方選舉當作總統大選打、選戰整體操作荒腔走板、縱容網軍側翼橫行等，若民進黨選後要進行有意義的檢討，檢討蔡英文才是第一要務。

游盈隆認為，安排愛將鄭文燦出任大選檢討小組召集人，蔡英文的用心昭然若揭，就是悍然不想檢討；同時昭告世人，鄭文燦是她屬意的接班人。游盈隆進一步說，鄭文燦不會不知道這個職務社會觀感很差，但他沒有婉拒，就是暗示了蔡英文是不容挑戰的，更代表牽動黨主席選舉及總統初選的黨內大車拼已然上演。