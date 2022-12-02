首檔期權策略型ETN　12/2在台北101推出

臺灣期貨交易所(期交所)、元大證券、臺灣證券交易所（證交所） 與臺灣指數公司（臺指公司）於今日（12月2日）在臺北 101大樓1樓資訊展示中心共同舉辦「 元大證券加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數暨元大證券ET N發表會」，兩場專題演講，分別由臺指公司陳文練副總經理分享「 加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」 及元大證券許翠珊資深協理介紹連結該指數之「策元大加權策略N」 (02001S)。

證交所簡立忠總經理開場致詞表示，自2019年4月30日首批10 檔上市櫃ETN聯合掛牌以來，ETN產品線已日趨完備， 法規也逐步鬆綁，2019年底主管機關開放發行人得發行槓桿反向型 ETN、2022年開放可發行期權策略型ETN。元大證券身為ET N市場發展的重要夥伴，今年更發行首檔配息型ETN及首檔期權策 略型ETN，滿足投資人多樣的投資需求。

元大證券王義明總經理表示，三年多前，元大證券率先積極投入ET N市場，目前已發行12檔各具特色的ETN。而「策元大加權策略 N」與眾不同，是一檔採期權策略的創新ETN，也是市場第一檔「 不收投資手續費」的ETN商品，讓投資人以更低的持有成本， 運用期權策略來投資加權指數。

期交所楊朝舜副總經理表示，由於選擇權可運用交易策略眾多， 創造出更為多元之策略指數，此次ETN係追蹤「 發行量加權股價指數掩護性買權價外5%報酬指數」， 該指數係運用期交所明星商品臺指選擇權及加權指數編製而成， 發行人追蹤複製標的策略指數將運用期現貨相關商品進行操作， 可望提升期現貨市場流動性，進而促進臺灣金融市場共榮發展。

臺指公司卓碧華總經理表示，今天「策元大加權策略N」首度發表， 係台灣市場首度透過指數化投資運用國際掩護性買權投資策略發行的 第一檔ETN，象徵臺灣ETN市場已與國際接軌， 邁入新的里程碑。 希望透過今日活動讓外界更加了解期權策略指數及商品內涵。未來， 在呼應主管機關及母公司推動資本市場商品多元化的目標之下， 臺指公司希望能繼續作為元大證券、各商品發行人及市場參與者的「 指數化投資最佳拍檔」，結合各方力量， 共同推動指數化投資應用的多元發展。

第一場專題分享介紹「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」 ，由臺指公司陳文練副總經理主講。陳副總指出，該檔指數以持有「 發行量加權股價指數」成分股組合、再賣出其買權， 藉著買權權利金收益對大盤下跌風險有所「掩護」， 因每月設定停利點，可能犧牲超額報酬的機會， 適合對後市看法保守（如盤整或下跌）時應用。指數自2010年起 至今年10月底止，累積報酬率（165.73%）、年化標準差（ 14.91%）及夏普比率（59.85%） 等皆優於大盤報酬指數（155.27%、15.75%、55. 44%）。

接續第二場專題演講由元大證券許翠珊資深協理介紹「 策元大加權策略N」。許資深協理指出，本檔ETN連結「 加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」， 主要特色為加入期權策略以提升獲利績效、如大盤每月漲幅小於5% 、ETN的整體績效及長期勝率可望優於大盤表現。「 策元大加權策略N」具有三大獨特優勢：為市場首檔零投資手續費E TN，為大盤配息型(每年11月除息)ETN、為單價低、 好入手的ETN(發行價為新臺幣5元、一張約5,000元)， 小資族可輕鬆投資。本ETN發行為三年期，於2025年12月4日 到期。

近年來指數化投資商品漸獲投資人關注，證交所為擴大ETN市場規 模及促進交易熱絡，訂定獎勵機制，同時也在今年（2022年） 開放證券商發行期權策略型ETN，推動商品創新。「策元大加權策 略N」即為國內首次應用指數及ETN商品幫助投資人方便在不同市 場環境下可運用國際常見的「掩護性買權」策略進行投資，期待「 策元大加權策略N」(02001S)為國內資本市場開創指數化投 資的新篇章。