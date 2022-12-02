臺灣企銀高齡金融開課中　為銀髮樂齡學堂傳遞信託觀念

臺灣企銀長期投入銀髮照護， 為宣導信託觀念及相關高齡金融知識，該行於全臺贊助成立的「 銀髮樂齡學堂」辦理系列活動， 首站前往基隆市暖暖區暖同里關懷據點，規劃以信託為平台， 結合信用卡、保險、財富管理等面向課程，積極落實「信託2.0計 畫」。

該行宣導活動內容豐富，包含建立安養信託觀念， 並以實際承作案例使長者更加了解， 另提供信用卡金融常識及防詐騙宣導、小額終老保險、 個人財富傳承規劃及高齡金融的保護措施等多元議題， 讓現場長者紛紛讚賞受益良多。

其中安養信託課程以動畫短片形式宣導， 影片中由一位老人回到過去給年輕的自己忠告， 並對比自己與老朋友的晚年人生， 進而反思如何透過安養信託的保障， 提醒年輕的自己要提早為晚年生活做好預備，以故事化敘述， 加深銀髮長者對信託的認知，奠定信託觀念的基礎。

臺灣企銀表示，這次課程安排除了宣導多元金融議題， 該行更以帶動唱及有獎徵答的團康遊戲活絡氣氛，現場許多七、 八十歲長輩皆熱情參與， 透過寓教於樂方式吸收金融知識及了解服務內容， 亦符合臺灣企銀長期透過公益信託基金贊助成立「銀髮樂齡學堂」 之宗旨，共同打造長者共學、共樂及促進健康的照護環境， 目前該行於全臺各地贊助成立銀髮樂齡學堂達20家，一年逾28萬 人次受惠。

臺灣企銀推廣安養信託不遺餘力，今年榮獲金管會「信託業推動信託 2.0計畫評鑑第1期－安養信託獎」績效優良銀行， 更連續五年獲金管會「 信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎肯定， 亦榮獲亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦之「AREA亞洲企業社會責任獎–社會公益發展獎 」殊榮。因應高齡化社會， 未來將持續推廣信託理念及整合內部資源， 規劃創新的全方位產品及服務，並透過在地深耕， 以貼近客戶需求的角度守護其資產，落實普惠信託， 成為客戶首選的最佳服務夥伴。