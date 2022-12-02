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臺灣企銀高齡金融開課中　為銀髮樂齡學堂傳遞信託觀念

By 台灣英文新聞
2022/12/02 17:07
臺灣企銀前進基隆市暖暖區暖同里「銀髮樂齡學堂」，為社區長者宣導高齡金融服務知識課程，落實「信託2.0計畫」。（照片由臺灣企銀提供）

臺灣企銀前進基隆市暖暖區暖同里「銀髮樂齡學堂」，為社區長者宣導高齡金融服務知識課程，落實「信託2.0計畫」。（照片由臺灣企銀提供）

臺灣企銀長期投入銀髮照護，為宣導信託觀念及相關高齡金融知識，該行於全臺贊助成立的「銀髮樂齡學堂」辦理系列活動，首站前往基隆市暖暖區暖同里關懷據點，規劃以信託為平台，結合信用卡、保險、財富管理等面向課程，積極落實「信託2.0計畫」。

該行宣導活動內容豐富，包含建立安養信託觀念，並以實際承作案例使長者更加了解，另提供信用卡金融常識及防詐騙宣導、小額終老保險、個人財富傳承規劃及高齡金融的保護措施等多元議題，讓現場長者紛紛讚賞受益良多。

其中安養信託課程以動畫短片形式宣導，影片中由一位老人回到過去給年輕的自己忠告，並對比自己與老朋友的晚年人生，進而反思如何透過安養信託的保障，提醒年輕的自己要提早為晚年生活做好預備，以故事化敘述，加深銀髮長者對信託的認知，奠定信託觀念的基礎。

臺灣企銀表示，這次課程安排除了宣導多元金融議題，該行更以帶動唱及有獎徵答的團康遊戲活絡氣氛，現場許多七、八十歲長輩皆熱情參與，透過寓教於樂方式吸收金融知識及了解服務內容，亦符合臺灣企銀長期透過公益信託基金贊助成立「銀髮樂齡學堂」之宗旨，共同打造長者共學、共樂及促進健康的照護環境，目前該行於全臺各地贊助成立銀髮樂齡學堂達20家，一年逾28萬人次受惠。

臺灣企銀推廣安養信託不遺餘力，今年榮獲金管會「信託業推動信託2.0計畫評鑑第1期－安養信託獎」績效優良銀行，更連續五年獲金管會「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎肯定，亦榮獲亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦之「AREA亞洲企業社會責任獎–社會公益發展獎」殊榮。因應高齡化社會，未來將持續推廣信託理念及整合內部資源，規劃創新的全方位產品及服務，並透過在地深耕，以貼近客戶需求的角度守護其資產，落實普惠信託，成為客戶首選的最佳服務夥伴。

更新時間 : 2022-12-02 18:26 GMT+08:00

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