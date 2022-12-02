臺灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.30% 上市股票總市值達46.79兆元

根據臺灣證券交易所統計，2022年12月2日發行量加權股價指數收盤為14,970.68點，較上週(2022年11月25日)的14,778.51點上漲192.17點，漲幅約為1.30%，台灣50指數收盤為11,504.18點，較上週的11,453.52點上漲50.66點，漲幅約為0.44%，寶島股價指數收盤為17,123.85點，較上週的16,862.43點上漲261.42點，漲幅約為1.55%。產業別指數方面，漲幅以觀光類指數上漲11.13%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌3.62%為最大，未含金融類指數上漲161.37點，漲幅約為1.27%，未含電子類指數上漲288.74點，漲幅約為1.69%，未含金融電子類指數上漲249.84點，漲幅約為1.76%。

臺灣證券交易所指出，本週集中交易市場總成交金額為1兆2,252.14億元，全體上市股票成交金額為1兆1,542.43億元，股票成交量週轉率為2.31%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,452.80億元，占全體上市股票交易金額29.91%；

第二名，電子零組件類1,300.27億元，占全體上市股票交易金額11.27%；

第三名，光電類703.64億元，占全體上市股票交易金額6.10%。

臺灣證券交易所還說，成交量週轉率前三名產業為，第一名，汽車類12.47%；第二名，電器電纜類9.14%；第三名，航運類5.19%。

累計今年年初開盤迄今共226個交易日，集中市場總成交金額為55兆6,457.14億元，市場日平均成交金額為2,462.20億元，股票成交量週轉率為103.13%，股票日平均成交量週轉率為0.46%。

2022年12月2日全體上市公司市場總值為新台幣46兆7,938.45億元，較上週(2022年11月25日)市值46兆1,748.73億元增加6,189.72億元，增幅約為1.34﹪。