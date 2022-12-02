Winner成員宋旻浩才華洋溢　將在南韓首爾舉辦首次個人畫展

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓男團Winner成員宋旻浩才華洋溢、身兼多職，他不僅在演藝界佔有一席之地，在時尚界、藝術界也都有著不錯的成績，曾在許多藝術展中展出個人作品的他，今年將首次以他畫家的藝名「Ohnim」舉辦個人畫展。



（圖／截自IG @realllllmino）

宋旻浩以參加嘻哈饒舌比賽「Show Me The Money 4」中打開知名度，並在該季獲得了第二名，有著超強的歌唱實力及創作才華，不久前也出演了Netflix電影「急速首爾」。他的穿著打扮十分有品味，曾於2019年成為第一個走上LV巴黎時裝周舞臺的南韓歌手。他在加入綜藝節目「新西遊記」後，展現了與舞臺上完全相反的魅力，流露出他天生呆萌的一面，帶來了無數笑點，沒有學過畫畫的他，在節目中也多次展露出他與生俱來的畫畫實力，因此獲得了「宋畫伯」的稱號。

宋旻浩2019年時參與了新人畫展，正式以畫家亮相。2020年時曾以畫家藝名Ohnim，於英國倫敦薩奇美術館（Saatchi Gallery）展出五幅畫作，也從法國、德國等國家收到了邀請。他今年12月16日將舉辦首場個人畫展，以「Thanking You」和「長頸鹿」為素材，展期將持續到明年1月15日，展覽地點為首爾城東區StART PLUS（首爾森林站一號出口）。

根據韓媒報導，展覽將分為三個主題，展示出情感的變化過程。主題分為「透過感情的成長」、「透過經驗的自覺」、「結局的和諧與希望」，預計將展出包含新作品在內的20多幅作品，透過展示及作品說明，可看見宋旻浩對生活的反思、對於未來的期待、激動及不安等。