Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

贊同英中「黃金時代結束」 柯恩詩：台灣是英國堅實朋友

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/02 16:03
英國下議院外委會主席柯恩詩（Alicia Kearns）2日代表英國下議院訪團在外交部舉行記者 會。（圖／中央社）

英國下議院外委會主席柯恩詩（Alicia Kearns）2日代表英國下議院訪團在外交部舉行記者 會。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）率團訪台的英國下議院外委會主席柯恩詩今（2）日表示，此行在於重申「台灣是有朋友的」；她也贊同英國首相蘇納克所說「英中黃金時代已過去」，但不意味與中國經濟完全脫鉤，而是透過強化與台灣等其他夥伴合作，增加英國韌性，並以較務實態度與中國「劃清紅線」。

由英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）所率領的「英國國會下議院外交委員會訪台團」於11月29日至12月3日訪台，是這外委會本會期首度出訪亞洲，此番專程訪問台灣，意義重大。該團今（２）日上午前往總統府晉見總統蔡英文，並前往外交部召開記者會。

蔡英文在致詞中感謝英國近來的友台作為，並表示相當重視台英關係的發展。她提及，近幾年雙方在各領域的交流越來越密切，也有豐富的合作成果；現在，台英雙方在貿易政策、供應鏈合作以及強化經濟韌性等議題，已經展開策略性合作。

蔡英文相信，未來雙方在再生能源、網路安全，或是醫療生技、科技新創等領域都有更多交流，加深彼此的夥伴關係。

柯恩詩隨後表示，這是英國國會睽違16年再次組團來台訪問，與總統及政府官員會面交流。她認為，民主國家確實應該進行國會間的對話與交流，增進彼此的認識、分享經驗，並發掘更多深化友誼的機會。

柯恩詩提到，此次訪台有3項讓兩國關係更加緊密的主軸：民主、韌性及繁榮。她指出，台灣已經成為世界上最強健的民主政體之一。民主就像黑暗中的一道光，此時，法治及以國際規則為基礎的世界秩序，也比以往更為重要。民主國家應該勇敢挺身而出，捍衛我們的生活方式及人民的自由。

關於韌性，柯恩詩表示，台英現在面對許多不同的共同挑戰，包括氣候變遷、能源供應、供應鏈多元化，及如何保護我們的社會不受網路及錯假訊息攻擊破壞。英國盼跳脫歐洲、放眼全球，珍惜並重視在印太區域的朋友，而「台灣就是英國堅實的朋友。」

稍後在外交部的記者會，科恩詩被問及中國若侵台英國是否可能提供協助，她表示，「我們無庸置疑地知道台灣相當重要」，儘管雙方距離遙遠，但全球三成貿易量集中在此區域，台灣半導體對全球經濟至關重要，因此她訪台要凸顯的明確訊息是「台灣有朋友，台灣在世界上不孤單，我們一定會盡我們所能避免任何衝突發生」。

日前英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在首個外交演說中提及，英國與中國的「黃金時代」已經結束，並將稱中國為「系統性挑戰」，柯恩詩表示，她來台尚未與蘇納克直接聯繫，但認同此一看法，她認為，所謂英中黃金時代過去，並非代表要與中國經濟完全脫鉤，而是透過強化與台灣等其他夥伴合作，增加英國經濟的韌性，並以較務實態度劃清紅線，例如目前中國爆發「白紙革命」，抗議風潮延燒英國各地，英國強調不能接受中國領事館在該國用暴力對待和平示威的移民。

對於蘇納克先前提到英國準備支援台灣對抗中國威脅，柯恩詩則表示，她認為當務之急是守護台海現狀，英國將思考可扮演何種角色來協助民主盟友，嚇阻衝突發生。

至於英國多方助台「國艦國造」，未來台英是否將增加國防合作，柯恩詩則回應，此行與台灣各部會共識是，優先要務在維護台海現狀與印太和平，亦即著重嚇阻衝突發生，至於傳統軍事衝突，國際社會應進一步討論，怎樣合作更有效遏制可能威脅。
柯恩詩
英國下議院外委會
英國國會下議院外交委員會訪台團
訪團來台
台英合作
台英關係
英國訪團

相關新聞

訪團接連來台 矢板明夫：「價值觀外交」讓台灣路更寬
訪團接連來台 矢板明夫：「價值觀外交」讓台灣路更寬
2022/06/12 17:51
慶祝英女王登基70載　台中中央公園「國際森林日」將植「白金禧年樹」
慶祝英女王登基70載　台中中央公園「國際森林日」將植「白金禧年樹」
2022/03/16 16:25
【更新】英跨黨派議員籲強化台英雙邊關係 訪團2月來台
【更新】英跨黨派議員籲強化台英雙邊關係 訪團2月來台
2022/02/11 16:24
台英經貿對話 聚焦能源、農產品、科技等合作
台英經貿對話 聚焦能源、農產品、科技等合作
2021/10/19 12:28
會晤英國駐台灣代表　蔡英文：盼洽簽貿易協定
會晤英國駐台灣代表　蔡英文：盼洽簽貿易協定
2021/01/19 15:09

更新時間 : 2022-12-02 16:54 GMT+08:00

最受歡迎

2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
韓劇「財閥家的小兒子」　宋仲基穿越時空復仇　與近代史結合的劇情
韓劇「財閥家的小兒子」　宋仲基穿越時空復仇　與近代史結合的劇情
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口
台灣再鬆綁：12/10起取消入境人數限制、「有條件開放」醫院住院病人探病
台灣再鬆綁：12/10起取消入境人數限制、「有條件開放」醫院住院病人探病
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
【白紙革命後續】中國網民向香港道歉！「反送中」時我們雙眼、雙耳被蒙蔽了...後悔沒挺你們
【白紙革命後續】中國網民向香港道歉！「反送中」時我們雙眼、雙耳被蒙蔽了...後悔沒挺你們