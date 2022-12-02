贊同英中「黃金時代結束」 柯恩詩：台灣是英國堅實朋友

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）率團訪台的英國下議院外委會主席柯恩詩今（2）日表示，此行在於重申「台灣是有朋友的」；她也贊同英國首相蘇納克所說「英中黃金時代已過去」，但不意味與中國經濟完全脫鉤，而是透過強化與台灣等其他夥伴合作，增加英國韌性，並以較務實態度與中國「劃清紅線」。

由英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）所率領的「 英國國會下議院外交委員會訪台團」於11月29日至12月3日訪台，是這外委會本會期首度出訪亞洲，此番專程訪問台灣，意義重大。該團今（２）日上午前往總統府晉見總統蔡英文，並前往外交部召開記者會。

蔡英文在致詞中感謝英國近來的友台作為，並表示相當重視台英關係的發展。她提及，近幾年雙方在各領域的交流越來越密切， 也有豐富的合作成果；現在，台英雙方在貿易政策、 供應鏈合作以及強化經濟韌性等議題，已經展開策略性合作。

蔡英文相信，未來雙方在再生能源、網路安全，或是醫療生技、 科技新創等領域都有更多交流， 加深彼此的夥伴關係。

柯恩詩隨後表示，這是英國國會睽違16年再次組團來台訪問，與總統及政府官員會面交流。她認為，民主國家確實應該進行國會間的對話與交流，增進彼此的認識、 分享經驗，並發掘更多深化友誼的機會。

柯恩詩提到，此次訪台有3項讓兩國關係更加緊密的主軸： 民主、韌性及繁榮。她指出，台灣已經成為世界上最強健的民主政體之一。 民主就像黑暗中的一道光，此時， 法治及以國際規則為基礎的世界秩序，也比以往更為重要。 民主國家應該勇敢挺身而出，捍衛我們的生活方式及人民的自由。

關於韌性，柯恩詩表示，台英現在面對許多不同的共同挑戰，包括氣候變遷、能源供應、 供應鏈多元化， 及如何保護我們的社會不受網路及錯假訊息攻擊破壞。英國盼跳脫歐洲、放眼全球，珍惜並重視在印太區域的朋友，而「台灣就是英國堅實的朋友。」

稍後在外交部的記者會，科恩詩被問及中國若侵台英國是否可能提供協助，她表示，「我們無庸置疑地知道台灣相當重要」，儘管雙方距離遙遠，但全球三成貿易量集中在此區域，台灣半導體對全球經濟至關重要，因此她訪台要凸顯的明確訊息是「台灣有朋友，台灣在世界上不孤單，我們一定會盡我們所能避免任何衝突發生」。

日前英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在首個外交演說中提及，英國與中國的「黃金時代」已經結束，並將稱中國為「系統性挑戰」，柯恩詩表示，她來台尚未與蘇納克直接聯繫，但認同此一看法，她認為，所謂英中黃金時代過去，並非代表要與中國經濟完全脫鉤，而是透過強化與台灣等其他夥伴合作，增加英國經濟的韌性，並以較務實態度劃清紅線，例如目前中國爆發「白紙革命」，抗議風潮延燒英國各地，英國強調不能接受中國領事館在該國用暴力對待和平示威的移民。

對於蘇納克先前提到英國準備支援台灣對抗中國威脅，柯恩詩則表示，她認為當務之急是守護台海現狀，英國將思考可扮演何種角色來協助民主盟友，嚇阻衝突發生。

至於英國多方助台「國艦國造」，未來台英是否將增加國防合作，柯恩詩則回應，此行與台灣各部會共識是，優先要務在維護台海現狀與印太和平，亦即著重嚇阻衝突發生，至於傳統軍事衝突，國際社會應進一步討論，怎樣合作更有效遏制可能威脅。