狂賀！墾丁統一渡假村蟬聯最美渡假飯店

由易遊網主辦的第五屆「台灣最美飯店」，每年皆有超過百間飯店參與票選，本次統一渡假村派出去年最美飯店得主「統一墾丁海洋體驗樂園」再次迎戰，經過10天激烈票選，於11/25確定獲得2022「台灣最美渡假飯店」最高票殊榮！統一渡假村北中南三館同慶感恩回饋，即日起墾丁推出強檔海洋主題五豪送，入住主題雙人房只要4,588元起，超狂加碼五豪禮「假日及寒假不加價、主廚晚餐兩客免費送、一位12歲以下兒童免費住(含早餐)、再贈生態漫遊及手作DIY」，來到被自然景觀環抱的最南端秘境渡假村，走訪周遭生態景點，暢玩園內SUP、旋轉滑水道…等水陸設施，火速訂房享受超Chill南島假期！

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