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狂賀！墾丁統一渡假村蟬聯最美渡假飯店

北中南同慶 感恩回饋 住宿好康享！

By 台灣英文新聞
2022/12/02 15:18
統一渡假村提供
統一渡假村提供
統一渡假村提供

統一渡假村提供

統一渡假村提供

統一渡假村提供

由易遊網主辦的第五屆「台灣最美飯店」，每年皆有超過百間飯店參與票選，本次統一渡假村派出去年最美飯店得主「統一墾丁海洋體驗樂園」再次迎戰，經過10天激烈票選，於11/25確定獲得2022「台灣最美渡假飯店」最高票殊榮！統一渡假村北中南三館同慶感恩回饋，即日起墾丁推出強檔海洋主題五豪送，入住主題雙人房只要4,588元起，超狂加碼五豪禮「假日及寒假不加價、主廚晚餐兩客免費送、一位12歲以下兒童免費住(含早餐)、再贈生態漫遊及手作DIY」，來到被自然景觀環抱的最南端秘境渡假村，走訪周遭生態景點，暢玩園內SUP、旋轉滑水道…等水陸設施，火速訂房享受超Chill南島假期！

除了墾丁推出五豪送，新竹馬武督及谷關亦回饋住宿好康！走進坐落於森林中的絕美城堡，開啟一段夢遊仙境旅行吧～統一馬武督雙人房一泊一食只要4,580元起，平日一位12歲以下兒童免費入住，每房再贈600元餐食折價券，享用夢遊仙境家庭餐，折抵下來千元有找，食宿玩全都兼顧；冬天泡溫泉已成為旅遊定律，尋求美景與暖湯的療癒體驗，開啟谷關浪漫星願之旅，雙人房一泊一食7,280元起、一泊二食8,880元起，入住加碼送超美編織包，二食專案再來大啖鱘覓特盛饗宴，山谷花香、樹葉的氣息，加上編織包，為內心注入滿溢的幸福，此外OPEN POINT會員入住再贈100點數，超高CP值立即搶訂，與我們分享最美飯店獲獎的喜悅與感動。

更新時間 : 2022-12-02 15:23 GMT+08:00

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