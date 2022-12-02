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12/2台灣本土1萬4019例　增29死、中重症增77例

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/02 14:27
指揮中心提供

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（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增14,081例COVID-19確定病例，分別為14,019例本土個案及62例境外移入；確診個案中新增29例死亡。

指揮中心表示，今日新增之14,019例本土病例，為6,251例男性、7,759例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(2,166例)，臺中市(1,925例)，高雄市(1,758例)，桃園市(1,549例)，臺北市(1,232例)，臺南市(1,085例)。

指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為17例男性、12例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月29日至11月28日，死亡日期介於11月22日至11月29日。

12/2台灣本土1萬4019例　增29死、中重症增77例12/2台灣本土1萬4019例　增29死、中重症增77例12/2台灣本土1萬4019例　增29死、中重症增77例

指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，為35例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自英國及韓國(各2例)，日本、美國及馬來西亞(各1例)移入，另55例感染國家調查中。入境日期介於今年11月3日至11月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,343,081例確診，分別為37,832例境外移入、8,305,195例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,416例COVID-19死亡病例，其中14,399例本土另17例為境外移入。

12/2台灣本土1萬4019例 增29死、中重症增77例
新增確診

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更新時間 : 2022-12-02 15:23 GMT+08:00

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