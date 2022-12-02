（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）「EVB」全台唯一馬來西亞蔬食餐酒館，融合西餐烹飪手法，結合澳洲Vegan Bar理念，營造一個蔬食餐酒搭配的用餐體驗，12月1日在微風廣場G樓盛大開幕。

以馬來西亞蔬食料理聞名的「寶林集團」，2022年創立全新品牌「EVB」，有別於一般蔬食餐點，以葷食者習慣口味帶入餐點中。「寶林集團」創辦人黎仿軒表示，在推廣蔬食的路上，除了照顧原本就茹素的朋友，同時也需要在葷食者上下功夫。

EVB招牌菜「吃什麼都要加參巴」選用當季新鮮時蔬，是一道口感清爽的道地冷菜。（業者提供）

因此「EVB」特別將「寶林集團」原有的馬來西亞料理，透過西餐「餐酒搭配」原理，調整出牛肝菌肉骨茶燉飯、大馬懷舊炸雞或是雜菜羊肉，創造一系列適合葷食者一同參與的蔬食餐點，打造兼具馬來西亞料理風味的「蔬食餐酒館」獨特魅力。

與歐美國家不同，台灣多與宗教信仰相關，有著純素、蛋奶素及五辛素的區別，而純素主義（vegan）則是最嚴格的茹素者，一切生活皆不能摻雜動物性成份。因此「EVB」特別挑選不使用牛奶蛋白、魚膠、明膠等動物性添加物的「蔬食酒」。給予Vegan盡情放心享用的同時，讓葷食者也藉此更親近蔬食。

「EVB」每杯調酒搭配香料、水果及料理的結合，SATU的斑蘭香、DUA的瑪撒拉香料或是EMPAT中濃烈的肉骨茶威士忌，一口飲進仿若瞬間置身於濃濃的南洋風情。

「EVB」於12月1日在復興微風廣場正式開幕，除了體驗馬來西亞在地美食的台北餐酒館風格之外，店內特別以12呎熱帶魚缸及海底郵筒，致敬大馬郵政有限公司為拉央拉央島推廣觀光的用心，希望大家體驗在大海寄出信件的同時，更能體驗友善地球的蔬食生活。

EVB特色酒飲「馬來西亞星空酒」，擁有五種不同口味。 （業者提供）

兼顧茹素和葷食者的味蕾 台灣首家馬來西亞蔬食餐酒館 微風登場