馬克宏會拜登 聯合聲明重申維繫台海和平與穩定重要性

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）法國總統馬克宏美東時間29日抵達美國展開國是訪問，在1日與美國總統拜登發布的聯合聲明中，重申維繫台海和平與穩定的重要性，顯示法國今年起對台海議題的重視升級。

馬克宏（Emmanuel Macron）前往華府進行3日國是訪問，也成為拜登（Joe Biden）任內首位前去華府國是訪問的外國元首，雙方於1日上午進行雙邊會談，並發布逾3千字聯合聲明，內容涵蓋跨太平洋與歐洲及全球安全、涉及烏克蘭˙、印太、非洲、中東等區域，並談及核武、經貿、太空、能源、氣候與多樣性、加強國際金融架構、全球衛生與糧食安全、網絡與假訊息等議題。

根據白宮釋出的聲明，美法兩國會持續協調合作，因應中國對以規則為基礎國際秩序所帶來挑戰的關切，包括對人權的尊重，並在如氣候變遷等重要全球議題上與中國合作。此外，面對台海緊張情勢升溫，雙方也特別強調維繫台灣海峽和平與穩定的重要性。

中央社報導，法國智庫戰略研究基金會（FRS）台灣安全暨外交計畫主任博達安（Antoine Bondaz）首訪表示，過去幾十年法國官方都忽略台灣，但今年提到台灣與台海的次數前所未有，2月法國在印太戰略文件中點名台灣，馬克宏9月1日對法國外交官的演說上首次提到台灣與台海，11月公布的最新戰略報告中也提到台海穩定，顯示該國政府意識到台灣議題重要性。

外交部今（2）日回應，對於美、 法兩國元首利用雙邊會談的場合，公開重申對台海和平穩定的重視， 並於兩國的聯合聲明中首度納入台海安全議題， 外交部表示歡迎與感謝。

外交部指出，拜登政府近月來已多次利用各種國際場合聯合理念相近國家發表聲明 ，展現國際社會對維繫台海和平穩定的共同立場，包括在11月13日美國與澳洲雙邊領袖會談，以及美國、日本、 韓國三邊領袖會談中，均重申維護台海平穩定的重要性。

外交部強調，台灣作為全球民主陣營中負責任的成員， 在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻， 將持續積極強化自我防衛能力、深化台美安全夥伴關係， 並與理念相近國家緊密合作，共同對抗威權體制的脅迫， 維護台海及印太地區的和平與穩定，捍衛以規則為基礎的國際秩序。