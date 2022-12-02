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〈時評〉台灣院黨人事應以大局為重　民進黨英派不該再掣肘賴清德

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/12/02 13:54
民進黨11月19日晚間在台中舉辦中彰投苗縣市長候選人聯合造勢晚會，黨主席蔡英文（前左4）、副總統賴清 德（前左2）與行政院長蘇貞昌（前右2...

民進黨11月19日晚間在台中舉辦中彰投苗縣市長候選人聯合造勢晚會，黨主席蔡英文（前左4）、副總統賴清 德（前左2）與行政院長蘇貞昌（前右2...

九合一選舉結果揭曉，民進黨大敗，蔡英文總統請辭民進黨主席，雖然以總統身分慰留了行政院長蘇貞昌，卻也面臨黨內外批評的壓力，院黨人事異動之際，又傳出英系著力甚深，此舉恐怕進一步造成黨內失和，蔡總統有必要向黨內清楚表態，更應該尊重副總統賴清德的思維，協助他完成接下來的選戰團隊布局。

距離卸下總統的職務，蔡總統只剩下一年半的時間，她必須清楚，她除了是國家元首外，也是民進黨最重要的領導人，她的責任是協助民進黨繼續執政，而不是只讓英系壯大。

過去兩、三年的時間，黨內一直有很怪異的氣氛，也就是以洪耀福、陳明文等人為首的英系，到底能不能代表蔡總統的意志？據稱蔡總統在內部場合上，不只一次罵過英系的人，但卻從未在黨內公開表態，導致外界好奇蔡總統和英系可能在演雙簧。

如今，九合一選舉出爐後，蔡總統請辭黨魁，面對失去對中央黨部的掌握，現在又傳出英系和桃園市長鄭文燦合作，希望鄭文燦角逐黨主席；另方面，則是不顧黨內外反對聲浪，持續力保蘇貞昌留在閣揆的位置上；這一切的解讀，彷彿蔡總統是要避免自己跛腳。

但不論這是蔡總統的真實想法，或是英系刻意操作，一切後果都得要蔡總統個人承擔。例如，台北市第三選區的立委補選，市議員阮昭雄明明已表態參選，但黨中央又偏偏提名了小英男孩吳怡農，萬一又選輸，矛頭恐必又會再度指向蔡總統，屆時，蔡總統將跌更重、受創也會更深。

然而，賴清德代表民進黨角逐總統大位的態勢已經明顯，原本在這次選舉前，黨內曾一度看好桃園市長鄭文燦，以及代表民進黨參選新北市長的林佳龍，但後來桃園和新北的選情都大不如預期，這兩人也等於提前出局，至於原本英系力拱的前副總統陳建仁，在英系成為眾矢之的後，應該不會想出來淌這趟混水。

簡單來說，民進黨由賴清德選總統已無懸念，而賴清德要順利挺進總統大位，必須靠黨中央幫忙輔選，以及執政團隊繳出成績單，因此，包括行政院長和黨主席的位置都非常重要，也要能配合賴清德的選戰策略，全黨上下應該協助賴清德完成下一波的人事布局。

縱使行政院長的任命權在蔡總統手上，但蔡總統應該以大局為重，扮演讓能民進黨延續執政的重要角色，同時要約束英系所作所為，不要再以派系為考量，處處掣肘賴清德。
民進黨
英系
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蔡英文
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