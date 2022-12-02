〈時評〉台灣院黨人事應以大局為重　民進黨英派不該再掣肘賴清德

九合一選舉結果揭曉，民進黨大敗，蔡英文總統請辭民進黨主席， 雖然以總統身分慰留了行政院長蘇貞昌， 卻也面臨黨內外批評的壓力，院黨人事異動之際， 又傳出英系著力甚深，此舉恐怕進一步造成黨內失和， 蔡總統有必要向黨內清楚表態，更應該尊重副總統賴清德的思維， 協助他完成接下來的選戰團隊布局。

距離卸下總統的職務，蔡總統只剩下一年半的時間，她必須清楚， 她除了是國家元首外，也是民進黨最重要的領導人， 她的責任是協助民進黨繼續執政，而不是只讓英系壯大。

過去兩、三年的時間，黨內一直有很怪異的氣氛，也就是以洪耀福、 陳明文等人為首的英系，到底能不能代表蔡總統的意志？據稱蔡總統在內部場合上，不只一次罵過英系的人，但 卻從未在黨內公開表態，導致外界好奇蔡總統和英系可能在演雙簧。

如今，九合一選舉出爐後，蔡總統請辭黨魁， 面對失去對中央黨部的掌握， 現在又傳出英系和桃園市長鄭文燦合作，希望鄭文燦角逐黨主席； 另方面，則是不顧黨內外反對聲浪， 持續力保蘇貞昌留在閣揆的位置上；這一切的解讀， 彷彿蔡總統是要避免自己跛腳。

但不論這是蔡總統的真實想法，或是英系刻意操作， 一切後果都得要蔡總統個人承擔。例如， 台北市第三選區的立委補選，市議員阮昭雄明明已表態參選， 但黨中央又偏偏提名了小英男孩吳怡農，萬一又選輸， 矛頭恐必又會再度指向蔡總統，屆時，蔡總統將跌更重、 受創也會更深。

然而，賴清德代表民進黨角逐總統大位的態勢已經明顯， 原本在這次選舉前，黨內曾一度看好桃園市長鄭文燦， 以及代表民進黨參選新北市長的林佳龍， 但後來桃園和新北的選情都大不如預期，這兩人也等於提前出局， 至於原本英系力拱的前副總統陳建仁，在英系成為眾矢之的後， 應該不會想出來淌這趟混水。

簡單來說，民進黨由賴清德選總統已無懸念， 而賴清德要順利挺進總統大位，必須靠黨中央幫忙輔選， 以及執政團隊繳出成績單，因此， 包括行政院長和黨主席的位置都非常重要， 也要能配合賴清德的選戰策略， 全黨上下應該協助賴清德完成下一波的人事布局。

縱使行政院長的任命權在蔡總統手上，但蔡總統應該以大局為重， 扮演讓能民進黨延續執政的重要角色，同時要約束英系所作所為， 不要再以派系為考量，處處掣肘賴清德。