韓劇「異瞳」日本暴力大師導演與南韓演員合作　丁海寅不死之身對抗連續殺人魔高庚杓

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「異瞳」改編自網路漫畫的驚悚奇幻劇，由「經常請吃飯的漂亮姊姊」丁海寅、「月水金火木土」高庚杓及「屍戰朝鮮」金慧峻主演，導演則是由日本知名導演三池崇史擔任。他所執導的電影大多為暴力、驚悚、血腥路線如「殺手阿一」、「鬼來電」、「再婚驚魂記」等，更增加了喜愛驚悚劇的劇迷們的期待。

主角河東秀（丁海寅 飾）是個擁有不死之身的新人類「Connect」，他的身體有著異於常人的自癒能力，無論受了多重的傷，他的傷口總會長出看似觸角的東西，接著縮回體內後身體就得以復原。有天他被器官走私組織綁架，右眼被摘除、移植到了連續殺人犯－吳鎮碩（高庚杓 飾）身上，他是個名副其實的「雙面人」，在公司裡是完美的同事，私底下卻有著極為陰暗又殘忍的一面。

河東秀在右眼被摘除後，發現他依然能看見被摘除的眼球眼前的事物，因此他為了阻止連續殺人犯繼續殺人，以及為了找回自己的右眼，他開始展開了一系列的狙擊。李朗（金慧峻 飾）為何東秀的秘密幫手，也是唯一知道「Connect」秘密的人。

演員們1日在新加坡舉行的Disney Contents Showcase上透露了此劇的拍攝心得。

三池導演說道，「異瞳」是個關於懦弱及自卑感的故事。丁海寅也介紹道「剛接觸到這個角色時，我最先感受到的是孤獨」、「與其說河東秀是英雄，不如說他只是個為了阻止事件而孤軍奮戰的男人」。對於飾演惡角的高庚杓，導演說道「一般飾演精神病患者的都是乾瘦、冷漠的感覺，但高庚杓演繹出了胖胖又可愛的外貌」，也接著開玩笑道「每天早上為了確認他胖到什麼程度，都會抓起他的下巴肉」。另外，因「異瞳」是個奇幻片，須於畫面中加入許多電腦後製，丁海寅分享，邊想像邊演戲讓他有點尷尬，還常常聽到工作人員在螢幕後方發出笑聲。

「異瞳」將於12月3日在Disney+上架，共為6集。