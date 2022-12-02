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柏林地方議會成立友台小組 盼推動城市交流

By 政治組, 中央社
2022/12/02 11:30
德國首都柏林的議會1日成立友台小組，成員為16名跨黨派議員。

德國首都柏林的議會1日成立友台小組，成員為16名跨黨派議員。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台灣歐洲友好氛圍攀升，德國首都柏林的議會今（2）日成立友台小組，成該國第4個設有友台小組的地方議會，目前共有16名跨黨派議員加入。

中央社報導，柏林邦議會今日舉行「柏林-台北友好小組」成立大會，16名成員分別來自執政的社會民主黨（SPD）、綠黨（GRÜNE）、左派黨（Die Linke）及在野的基督教民主黨（CDU）、自由民主黨（FDP），並由社民黨籍的呂德克（Tamara Lüdke）與自民黨籍的鮑希克（Tobias Bauschke）擔任共同主席。

議長布克納（Dennis Buchner）在致詞中表示，德國關注中國以軍事和經濟脅迫實質獨立的台灣，台灣、尤其是首都台北近年成為經濟、科技和學術的中心，柏林應對台灣更開放。

呂德克和鮑希克指出，柏林和台北在文化、商業、學術領域關係密切，期盼友台小組為推動城市交流做出貢獻；綠黨籍議員歐瑪（Jian Omar）表示，台灣身為民主燈塔卻處境艱難，因此決定力挺台灣。

與會的駐德代表謝志偉指出，台灣曾歷經數十年的戒嚴統治，珍惜目前的自由民主，也重視理念相近夥伴的支持，期盼柏林議會友好小組未來推動台德雙邊的交流和合作。

德國在聯邦層級的國會和地方層級的邦議會都有友台議員組成次級團體，推動台德關係，柏林成為巴伐利亞邦（Bayern）、下薩克森邦（Niedersachsen）、黑森邦（Hessen）後，第4個成立友台小組的地方議會。
柏林
柏林議會
台德友好
友台小組

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更新時間 : 2022-12-02 12:20 GMT+08:00

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