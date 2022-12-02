白紙革命遍地開花　學者：中國封控致人民巨大心理創傷　有終身影響

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中國新疆烏魯木齊的火災事件成了壓死駱駝的最後一根稻草，中國各地爆發反封控、清零的白紙運動。內地學者認為，3年的疫情管控措施，人民的不滿已經到達臨界點，也造成巨大的心理創傷，特別是正在經歷疫情的年青人。

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11月24日晚間19點49分，烏魯木齊天山區吉祥苑小區的一棟大樓住宅發生大火，火勢直至22點35分才被撲滅，官方稱造成10人死亡、9人受傷，但外傳死亡人數達44人。

據網路影片顯示，因防疫過度，案發大樓的逃生通道、門戶被鐵絲綑綁，阻礙民眾逃生，消防人員獲報後趕往現場，同樣因消防通道被阻只能遠程噴水救災，才導致數名受困民眾葬身火窟，也點燃中國民眾心中的怒火。

根據自由亞洲電台報導，上海民眾上周起開始聚集在烏魯木齊中路，除了是要悼念火災死者外，亦是表達對過度防疫的不滿。

獻花的民眾Stephanie指，想要表達一種憤怒，因為新疆那一篇關於火災的報導直接被404（網頁暫時不存在）了。覺得這件事情的本質上就是試圖想抹殺過度防疫所犯下的錯，大家還是處在比較悲憤的狀態裡，沒有辦法用言語來表達出來。我到底還能為同胞做一些甚麼？還能向過度防疫政策說一些甚麼來表達我的不滿？

Stephanie指，上海市民這兩年以來一直十分配合政府的疫苗接種等防疫工作，不過今年3月的封城措施時生活物資供給不足，且直到五一假期仍沒有解封，令市民開始反抗。

最令她感到無奈的是三年來見核酸崗亭的次數，比見父母的次數還多，即便積極配合疫情防控，應檢盡檢、盡力接種疫苗，仍然換來的嚴謹封控，而非逐步開放。

而住在北京朝陽區的陳先生剛經歷完三天的小區圍封。他指，封控沒有官方文件，只有微信的物業群組通知。他質疑做法的合法性。

他說，封控期間未能外出，收入減少，工作亦受到影響。確實沒有人想要得病，但是如果確實為了防止得病而付出過於巨大的成本，恐怕不是合理的措施。

報導中引述北京獨立學者吳強說法，他指，今次的全國抗議運動導火線是新疆火災事件，但背後原因是中國人民對於防疫政策不滿已經到達臨界點。

吳強說：政策上的震盪是全國範圍抗議浪潮的開端，這個開端是過去三年政策的結果，人民處在難以忍受的臨界點，在最近一個月破防了。人民已經預期三年（疫情）該結束，該結束的預期才是關鍵的。

他認為，三年的疫情管控措施，為中國人造成巨大的心理創傷，尤其是正在面對社會化階段的青年人，無論是中小學還是大學，這種創傷理論上是有終身的影響。

吳強相信，如果中央結束動態清零的防疫政策，抗議活動不會持續。但他提醒，一旦開放封控後，疫情恐會急速升溫擴散，因此建議中央要有心理準備接受挑戰。