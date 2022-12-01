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中國職籃健身器材太破！林書豪忍不住發IG說是「垃圾」遭聯盟罰錢4萬

林書豪一邊錄影一邊無奈喊「你們絕對不會相信這個重訓室！」更一度因為環境太荒謬而笑場。根據畫面，裡面的健身器材僅有4至5樣，包含各重量的啞鈴和一些臥推、引體向上的設備，空間顯得十分簡陋，連跑步機都沒有。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/12/01 21:27
林書豪抱怨中國健身房設施簡陋，遭CBA開罰。（圖/截圖自Instagram；台灣英文新聞後製）

林書豪抱怨中國健身房設施簡陋，遭CBA開罰。（圖/截圖自Instagram；台灣英文新聞後製）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）林書豪將參與CBA第2階段賽程，不過當地正在實施封控隔離，球員必須在「泡泡園區」內進行重訓，但因為酒店健身設施太破爛，林書豪忍不住錄影發文，無奈表示「這些垃圾是什麼鬼啊」，不料此言一出被CBA認定不當，對其開罰人民幣1萬元。

林書豪結束NBA職涯後，加入中國男子職業籃球聯賽（CBA）的廣州龍獅隊，12月6日將於浙江省諸暨市參與CBA第2階段賽程，但因應中國防疫封控措施，球員們被要求隔離，比賽也都在「泡泡園區」內進行，也遲遲未開放觀眾入場觀賽。

在這種嚴加防疫的狀況下，球員們也只能在特定的訓練室健身，林書豪日前在隔離酒店內發布IG限時動態，指出裡面的健身器材實在太爛，一邊錄影一邊無奈喊「你們絕對不會相信這個重訓室！」更一度因為環境太荒謬而笑場。

在影片中，該重訓室似乎是臨時搭建，還可看到前方有L型櫃檯裝置，地板則是以藍色布料隨意覆蓋。根據畫面，裡面的健身器材僅有4至5樣，包含各重量的啞鈴和一些臥推、引體向上的設備，空間顯得十分簡陋，連跑步機都沒有。

根據媒體，林書豪後來有接獲消息，得知其隨廣州龍獅隊下榻的酒店，並非CBA球隊於第二階段預訂的酒店，僅為短期隔離用的酒店，因此刪除了限時動態，不過這則影片還是被CBA認定是「發表不當言論對聯賽和賽區造成不良影響」，將對林書豪開罰人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）。

不只是CBA，看到影片的中國小粉紅也相當不滿，砲轟林書豪有本事回到NBA，不過其他網友則認為CBA這樣對待球員，根本沒有言論自由實在非常荒謬，更向林書豪喊話「回來吧，不要再撐了。」

中國職籃健身器材太破！林書豪忍不住發IG說是「垃圾」遭聯盟罰錢4萬

CBA發表對林書豪開罰的聲明。（圖/CBA官網）
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CBA
中國男子籃球聯賽
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