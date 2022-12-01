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歷史性的一刻！口罩解禁這一天終到來 台灣邁向疫後日常

口罩禁令實施至今555天，終於解封啦！

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/12/01 20:05
今（1日）台灣終於解除戶外需戴口罩的禁令。（圖/台灣英文新聞）

今（1日）台灣終於解除戶外需戴口罩的禁令。（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣自新冠疫情以來就嚴格實施諸多防疫政策，包含規範至今已555天的口罩令。今（1日）台灣終於解除戶外需戴口罩的禁令，部分民眾開心「脫罩」，享受自由空氣，不過馬路上許多民眾仍戴著口罩。

睽違近兩年的時間，台灣終於開放戶外不必戴口罩，不少人樂見台灣跟上國際腳步，放寬防疫規定，讓人們自由呼吸，港星杜汶澤也在Facebook開玩笑發文「大家一起來 把口罩和奶罩都脫掉，感覺好舒服的，沒有騙你啦。」

今天在台北101附近的四四南村，明合智聯FormosaVerse號召民眾一起脫下口罩，朝台北的天空高舉，象徵台灣終於迎來防疫政策的大轉變，FormosaVerse聯合創辦人謝汶欣向台灣英文新聞表示，他希望將本次活動鑄造成NFT，以紀念這歷史性的一刻，並分享給在台灣的人們。

參與這次活動的林先生表示，他非常樂見台灣防疫規範逐步解封，今天也剛好是555天。心情上，林先生認為戴口罩已經非常適應，這兩年來也比較少感冒，但不必強制戴口罩感覺起來還是自由一點。

另外一位參與者朱小姐說，以前要隨時注意包包裡有沒有放備用口罩，當口罩斷掉的時候就會感到緊張、有壓力。現在不戴口罩後，也終於可以拿起很久沒擦的口紅、防曬來用。

上週才去日本出差的林小姐表示，她在日本的朋友一直在關心何時能來台灣玩，她認為現在不用戴口罩，對觀光更有吸引力。不過她覺得，戴口罩其實滿好的，過去不但幫台灣做很多公衛外交，可以有更多行銷的展現，在日常生活時也比較能維持衛生禮儀。

一名綽號為牙牙的參與者說，這次參加一起脫口罩的活動，讓她感覺好像見證了歷史性的一刻，也顯示台灣逐漸脫離疫情，迎向更健康的未來。

台灣口罩禁令才剛解除第一天，中央社記者觀察，多數民眾外出還是習慣戴口罩。許多人認為還是戴著口罩比較安心，但也有部分民眾不知道規定已取消。

歷史性的一刻！口罩解禁這一天終到來 台灣邁向疫後日常

民眾開心拿下口罩，見證這「歷史性的一刻」。（圖/台灣英文新聞）
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更新時間 : 2022-12-01 21:05 GMT+08:00

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