2023能元科技元年　與牛津、MIT開展電池回收研究

台泥企業團所屬能元科技，創立24年終於在今年轉虧為盈，企業團董事長張安平今(1)日到台南南科廠感謝所有同仁的付出並表示，2023年將是能元科技元年，因為他們即將打造出半導體等級精細製程、且是對環境友善的台灣第一座超級電池工廠。他還透露，能元科技已經和牛津大學還有麻省理工學院(MIT)共同投入電池回收研究。

張安平並期許，「能元科技團隊在未來全球能源轉型中，能夠扮演關鍵角色，必須以新創(Startup)的心態去面對，思想要改變，而不再是傳統製造業的心思。」2022年能元科技在國際電池市場中備受矚目，陸續簽下美國Archer、英國VA 的eVTOL電動垂直起降飛行器訂單。

台泥指出，能元科技1998年成立以來，20幾年已經賠掉了3至4個資本額，即便如此，過去幾年能元科技仍主動為同仁調整薪資，增加生產獎金及各項福利；台泥認為，今年開始轉虧為盈是一個重要的象徵，意味能元科技雖小，卻能研發出世界頂尖的電池，包括美國太空人身上也是用Molicel電池。

張安平表示，他們從虧本的生意，這四五年來變成許多世界頂級企業，大家都想使用能元科技最新電池產品，這個成功要感謝所有員工，尤其過去這一年經歷疫情、戰爭，缺工缺料供應鏈的不足帶來許多困擾，能元科技靠著團隊攜手，才能夠繼續穩定出貨、獲利、繼續投入研發發展下一代產品。

台泥認為，世界各國的電池產業幾乎都是國家在後面支撐，台泥企業團所支持的能元科技，在全球競爭裡規模相對小。去年張安平董事長獲得董事會的支持，為能元科技爭取220億投入未來發展；他認為，能元科技鎖定各行各業最頂級產品 ，如果不專注研發絕對沒有未來，所以能元科技每年投入15-20%經費在研發。

面對能元科技同仁詢問電池回收議題，張安平透露，能元科技已經展開電池回收研究，他舉例，以能元目前重要的客戶eVTOL電動垂直起降飛行器，一台就要使用兩萬顆鋰電池，電池使用半年就要淘汰，未來這些電池如何二次利用，長期來看也希望做到原料回收，都將是能元科技努力的目標。