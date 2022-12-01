台南大員皇冠假日酒店 首辦聖誕點燈浪漫音樂會

冬季最夢幻的節日就非聖誕節莫屬了，因應聖誕節即將來臨，台南大員皇冠假日酒店在大廳打造充滿童趣氣氛的聖誕布置，有5呎高的聖誕樹、大型聖誕老公公攀爬在5米正方的巨型禮物屋上，讓大人小孩都相當驚喜，紛紛拍照留念。

為了迎接2024年臺南建城400年，酒店獲得臺南市文化局獎助布置案也同步設置完成，大廳3部移動式的電梯與6盞投射燈，繽紛的燈光投射與耶誕歡樂氣氛布置相互輝映，別具特色，特於2022年11月29日晚間七點舉辦浪漫點燈音樂會，邀請台南愛樂管絃樂團於大廳演奏一首首充滿異國風情的特色耶誕歌，總經理林欣怡也正式宣告，酒店已完成美美的耶誕布置，暖冬台南遊，首選台南大員皇冠假日酒店，誠摯歡迎各地旅客的蒞臨，度過一個充滿歡笑與幸福的耶誕佳節。

迎接繽紛12月份，台南大員皇冠假日酒店總會在大廳精心布置，讓旅客感受歡樂的聖誕佳節，特別於11月29日晚上七點舉辦【耶誕點燈活動】，林欣怡總經理邀請黃偉哲市長與貴賓一同參與，5-4-3-2-1按下魔球，點亮大廳的耶誕布置燈飾，眾人驚呼連連，5公尺高的聖誕樹在宛如星空的魚簍下特別閃亮，加上雪球隨風起舞、相互輝映，美麗極了。

耶誕交換禮物更是節慶中不能少的儀式感，酒店大廳打造巨型的禮物屋有聖誕老公公攀爬的逗趣模樣，禮物屋內則是有積木聖誕老公公在入口處迎賓，以及互動式積木轉轉樂，讓大人小孩可以隨心意轉動積木拍照互動，裡頭還有各式各樣的聖誕小食，例如∶薑餅屋、聖誕水果麵包、史多倫麵包、糖霜雪人、糖霜麋鹿、糖霜聖誕樹餅乾等，每個都好可愛。

當然在客房的劍獅門牌上也特別戴上討喜的聖誕帽，讓旅客進房前看了會心一笑。點燈活動後，林欣怡總經理也正式宣告，一年一度的耶誕布置完成，誠摯歡迎所有旅客親自造訪感受歡樂的耶誕佳節。隨後由康旦祥指揮所率領的台南愛樂管絃樂團進行10首7個國家膾炙人口、充滿異國風情的聖誕歌曲演奏，讓與會貴賓享受一場浪漫的音樂饗宴。

台南即將在2024年歡慶建城400年，臺南市政府為了迎接這重要節慶，台南大員皇冠假日酒店獲得臺南市文化局【臺南400年視覺運用布置獎助】，趕在12月耶誕節前完成布置，大廳3座移動式透明電梯，分別以祀典武廟的紅、藍晒圖的藍、鳳凰花的橘、鯤鯓沙的白，搶眼的四色視覺妝點，瞬間變成目光焦點。大廳魚簍也安裝了6盞投射燈，色彩鮮豔的臺南400年圖騰投射在地面上，耀眼奪目，讓旅客忍不住佇足欣賞，也提前為臺南迎接建城400年的大事行銷暖身。台南市長黃偉哲率領一級主管，經發局陳凱淩局長、民政局姜淋煌局長、新聞處蘇恩恩處長、觀光旅遊局鄭道

立專門委員與安平區蕭泰華區長一同參與，肯定酒店對於台南市行銷不遺餘力，安平是台南觀光熱點，歡迎所有人可以不同季節來臺南旅遊，感受不同的節慶與活動。

台南大員皇冠假日酒店連續5年舉辦「傳愛‧圓夢」平安夜活動，已成功幫助283名孩子在平安夜獲得耶誕禮物，今年進入第6年將傳愛到東山區的吉貝耍國小，屆時12月24日的平安夜，酒店大廳將會有一場溫馨的晚會活動，歡迎旅客可以一起共襄盛舉，欣賞孩子最天真爛漫的才藝演出。