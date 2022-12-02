（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）深耕多年再生醫療領域的長春藤生物科技，在本屆2022台灣醫療科技展上提出「備份健康」的倡議，宣示國內重疾治療正式進入新時代，並與臺北醫學大學附設醫院正式簽約成立周邊血幹細胞儲存銀行，讓延續急重症患者性命不再是一個遙不可及的夢。

台灣再生醫療發展技術純熟，加上近年來醫療特管法的推動，長春藤生技自110年與北醫共同發表「PRP+凍晶促進纖維母細胞傷口癒合與抗衰老」研究成果後，長春藤生技持續推動幹細胞治療臨床應用，並將研究成果普及，為了使民眾能及早「備份健康的幹細胞」，正式成立周邊血幹細胞儲存銀行。

此次展會上最受矚目的技術突破，當屬周邊血造血幹細胞分離專利，長春藤生物科技採用離心分層採集專利技術，一人多管凍存，大幅突破了過去凍存技術的瓶頸，能使細胞的存活率超過98%，未來再加上細胞擴增純化的專利技術使幹細胞數量極大化。

對此，長春藤集團董事長陳炯瑜醫師指出，幹細胞是非常脆弱的，為什麼我們要花這麼多精神與時間來確保幹細胞的活性與純度？成人幹細胞數量已經很少，而救命關鍵就是在於幹細胞的活性。除了有衛福部核可的GTP保存庫之外，也搭配專利的離心採集與CGMP抗凍管保存，不僅能在需要的時候分管提領不造成浪費，更確保細胞解凍後仍保有高存活率。

人體、器官會衰老，幹細胞也一樣，隨著年歲越高，其自我再生能力亦會衰退。因此，陳炯瑜提醒，周邊血幹細胞在年輕的時候儲存是最好的，趁著幹細胞活性高時，透過技術將其存活率提升，將會對後續的應用有更好的幫助。

國內自體周邊血幹細胞的臨床案例逐年增多，有幹細胞之父之稱的台大醫學院林凱信教授提出，以癌症病患為例，自體移植就是把自己的造血幹細胞預先儲存，利用常規醫療使癌症緩解後，再把自己預先凍存的幹細胞移植回去，重建造血系統，患者就有機會恢復，這樣的治療安全性高、副作用低、且取得方便。除了癌症治療外，對於心血管疾病以及盛行率高的失智症，周邊血幹細胞都具有很好的臨床應用潛力。

此外，長春藤生物科技除了完善周邊血幹細胞的儲存技術外，更積極突破幹細胞的培養限制，開發擴增CD34+細胞之專利，患者無需多次進行血液採集，大大地減少負擔。

北醫附醫細胞治療中心呂隆昇醫師也表示，21世紀將導向以細胞治療的時代，未來於再生醫療領域，儲存周邊血幹細胞非常重要，也呼籲大家越年輕儲存越好。周邊血幹細胞的臨床研究已經成為國際主流，及早備份健康的周邊血幹細胞，無疑是現今救自己一命最好的方式之一。

在特管法的鼓舞下，長春藤生技更加積極展開與醫療機構的合作，迄今已牽手北醫、高醫、中榮、慈濟、中山醫等醫界翹楚，多項合作也順利進入臨床IRB人體研究階段，周邊血幹細胞能產生免疫細胞與血液細胞，當中最受關注的莫過「自體免疫細胞治療」與「自體周邊血造血幹細胞移植」項目。前者為肺癌、乳癌、肝癌、大腸癌等實體癌帶來與傳統癌症治療截然不同的方式和扭轉健康的生機，而後者則是慢性缺血性腦中風、嚴重下肢缺血症等難治之症的空前福音！

中山醫血液腫瘤科巫康熙醫師提出，許多血液系統疾病若非緊急安排造血幹細胞移植，病況惡化的速度往往快過預期，甚至威脅生命，雖說台灣造血幹細胞移植能力已然世界聞名，但有科研實力堅強的生技團隊同行，加上特管法的支持，勢必能進展得更好。

目前長春藤和中山醫正如火如荼推進申請特管的 CD34+ 治療缺血性腦中風和下肢缺血適應症的CMC製程 ，除了血液腫瘤同仁貢獻專業，神經內科和口腔醫學也加入計畫，雙方都對達成臨床IRB研究任務充滿信心，並期待特管申請受益更多患者

治癒癌症、腦中風不是夢！長春藤生物科技籲「及早備份健康」一人多管凍存 細胞存活率逾98%