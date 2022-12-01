富邦證攜手日盛證舉辦投資論壇！專家齊聚 分析半導體及電動車產業最新動向

2022年投資人經歷全球市場劇烈震盪、 美國聯準會對貨幣緊縮政策尚未放緩及地緣政治又回到美中間的對抗 ，尤其在美國通過晶片法案之後，增添投資的不確定性。 在動盪的金融環境中，富邦證券與日盛證券於12月1日共同舉辦2 022年第四季投資論壇，鴻海研究院半導體研究所所長郭浩中、 台達電電動車方案事業群總經理唐修平、 台北政經學院執行長李喜明及富邦投顧副總陳艾儒等各領域專家均出席並分 析各產業最新動向，協助客戶掌握通膨新常態下的投資契機。

在多變的環境之下， 富邦證券特別攜手日盛證券為客戶提供市場趨勢及訊息。 第四季投資論壇內容涵蓋富邦投顧研究團隊對未來市場趨勢的研判， 以及今年以來最受關注的議題，包括半導體產業、電動車、 雲端資料中心、邊緣AI運算、能源等， 邀請相關領域重量級產業專家共同與會， 為市場勾勒產業及技術發展前景，協助投資人掌握投資先機。

隨著5G、電動車及再生能源等技術發展， 化合物半導體重要性與需求大幅提升，此次由在應用領域有超過20 年經驗的鴻海研究院半導體研究所所長郭浩中， 為投資人分析化合物半導體的應用與未來趨勢。而汽車電動化發展為 市場關注焦點之一，論壇中邀請到國內電源龍頭廠商台達電電動車方 案事業群總經理唐修平， 與投資人分享台達電在各大車廠產品開發進度， 及各成車廠電動化的方向。

此外，全球地緣政治波動，從俄烏戰爭、 美中對抗到緊張的兩岸關係，都連帶牽動到區域經濟的穩定性， 其中，最關鍵之處乃在於台灣是全球科技供應鏈的重中之重。因此， 今日論壇也特別邀請到台北政經學院執行長李喜明，為投資人提供「 台灣的勝算-創新與不對稱戰略」專題演說， 剖析台灣在大國博弈之間，如何槓桿自身優勢， 在全球扮演關鍵性的角色。

此次投資論壇除產業專題座談外，數十家知名企業與機構投資人亦進行面對面座談交流， 透過富邦證券及日盛證券整合優勢資源，打造專業且便利的平台， 提供投資人與產業間可直接互動的機會。