111最強商科賽頒獎！全國175校745選手亮技　新北榮獲12金手24優勝

新北市於11月29日至11月30日辦理最具壓軸的 「全國高級中等學校111學年度商業類學生技藝競賽」，計175 所學校參賽、745位各校頂尖好手同場競技。並於今（1） 日舉辦盛大頒獎典禮，由市長侯友宜、教育部主任秘書廖興國到場， 表揚11項職種105座個人金手獎、221位優勝英雄榜， 其中新北榮獲12金手24優勝，表現璀璨亮麗。

侯友宜市長表示，新北市自2017年起首創全國唯一技職教育科，連 5年獲得教育部技術及職業教育成效評比最高榮耀優等獎。曾於10 7學年度承辦全國工業、109學年度承辦家事類競賽，本次則承辦參賽校數最高的商業類競賽， 代表新北市具備引領全國技職第一的實力。 更感謝支持本次競賽的產官學界，結合新北市永續發展精神， 打造深具永續概念的競賽，更喜悅的是， 看到參賽的孩子在自己的舞台上，發揮潛能，實踐夢想。

特別的是，這次競賽的五大特色，分別為「唯一整合本市資源」、「 歷年最多產業媒合」、「歷屆最高千萬贊助」、「 獨家在地商家優惠」及「結合SDGs競賽」。其中更發想於SDG s10減少不平等理念，為了創造更多庇護就業機會， 特別邀請新北市樂扶庇護工場協力，打造600個專屬2022年最強 商科賽、亮技在新北，且具有永續意涵的獎盃。

三重商工及穀保家商合力辦理111學年度商業類技藝競賽， 其中規劃的11職種競賽，分別為商業廣告、網頁設計、程式設計、 文書處理、電腦繪圖、會計資訊、餐飲服務、中餐烹飪、烘焙、 商業簡報及職場英文。兩校的付出，成就「最具永續素養SDGs精 神」全國技藝競賽舞台，讓全國各地師生炫技、亮技在新北， 選手在歷經2天激烈競賽，獲獎時刻無不激動落淚， 肯定自己的努力與新北的用心安排。

淡水商工學生羅詠仁榮獲得商業簡報職種金手獎第2名，他表示， 感謝指導老師高于晴，花了這麼多時間和心力陪伴。謝謝家人， 總是關注自己的健康與心情。當上選手後，學習良多， 包括比賽的準備、心態的調整，最重要的是，培養專業的簡報能力， 讓我在高中生涯，充滿自信，對於未來，更有方向。

另外，穀保家商餐飲管理科學生李翊榮獲得中餐烹飪職種金手獎第2 名，他表示，國中期間自己不愛讀書，到了穀保後，找到方向， 成為中餐烹飪選手，一開始對自己很沒自信，加上親人意外離世， 一邊練習，還要打工補貼家計，這些壓力，曾讓自己很想放棄， 感謝科主任江裕春與指導老師鐘森盈，細心教導，讓自己走出困境， 也更具中餐烹飪專業，未來將繼續在這個領域發展。

此次活動吸引全國產業界及大專院校共襄盛舉， 募集獎品與獎金總市值超過新臺幣1,000萬元。獲獎的11職種 金手第一名的學生和指導老師，將各獲頒一台APPLE IPAD大獎，另外，所有金手獎的指導教師，每人加頒一台AVe r M5 USB遠距教學實物攝影機，金手獎學生再加頒樂高積木組。

為增添選手的尊榮感，規劃11職種、從優勝到金手獎， 學生及指導教師都可獲水晶獎盃，並安排師生同框合影， 紀錄榮耀的時刻。除頒獎典禮外，現場安排摸彩活動， 亦或進入臉書「新北學bar」粉絲頁參加抽獎活動， IPAD2台、維多麗亞酒店、萬豪酒店住宿餐飲劵等超過60個獎 項，等您來抽。

教育局表示，新北市自2019年起4年4億推動「PRIME贏得未 來技職人才」計畫，其中培育頂尖人才中， 規劃全國最完整的三級培訓及6種技職競賽人才金手培訓， 更首創全國唯一加碼百萬技藝(能)獎勵金， 支持選手精進專業技能，培養發光發熱的世界技能人才。

照片來源：新北市教育局提供

穀保家商餐飲管理科學生李翊榮獲得中餐烹飪職種金手獎第2名。(照片來源：新北市教育局提供)

獲得商業簡報職種金手獎的淡水商工學生羅詠仁(右)及指導老師高于晴。(照片來源：新北市教育局提供)