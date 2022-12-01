前台中美國商會主席石東文：賴清德有能力成民進黨2024總統大選鬥士

（台灣英文新聞 / 林于雯 台北報導）前台中美國商會主席石東文（Courtney Donovan）29日在Taiwan News專欄撰文，分析在蔡英文辭去黨主席後，副總統賴清德這次成為2024年接班人的可能性，並回顧上回2018年九合一大選、以及檢視這次2022地方選舉結果對民進黨與賴清德的影響。

九合一選舉才剛結束，外界已開始大肆猜測誰會在一年半之後代表民進黨參加台灣總統大選，石東文觀察，沈潛2年、擔任蔡英文副手的賴清德最值得關注。

石東文提到，從醫界出身的政治人物在台灣政治圈頗受青睞 ，賴清德也不例外。脫掉醫師袍後，賴清德先後成為國民大會代表、立法委員，以及連任兩屆台南市市長，並且非常受歡迎。

石東文回顧，賴清德當時揭露台南市議長李全教議長選舉涉賄選、搞黑金政治，並宣示賄選案未釐清前拒絕進入議會，因此被監察院彈劾，那時賴清德批評是馬英九利用監察院進行整肅。

賴清德卸任後，他擔任市長的好表現以及反黑金的形象，讓他獲得了「賴神」的稱號。2017年蔡英文察覺到了這個難得的政治機遇，任命他為行政院長，主要負責領導內閣，不過在台灣行政院長這個工作，卻特別吃力不討好，甚至還要為執政黨地方選舉成敗負責。

石東文表示，賴清德成為行政院院長後，「賴神」這個名號被提及的頻率明顯減少，不過他仍受到大眾歡迎。2018年11月，民進黨九合一地方選舉中大敗，就如同今年這個情況，蔡英文當時也辭去黨主席。

石東文指出，當時賴清德也試圖辭去行政院長一職，遵循台灣政治人物對敗選負責的慣例，然而賴清德被捥留再做幾個月，直到次年一月才離職，黨主席則由卓榮泰補選上。

2019年，民進黨執行黨內總統候選人初選，而這場選舉被深藍或深綠者視為「被蔡英文用手段偷走了」，原因在於，蔡英文當初參與黨內初選時並未受到任何人挑戰，賴清德也承諾不會挑戰她，不過賴清德後來考量到民進黨正遭受空前危機，因而在最後一刻跳出來參選。

石東文說，當時台灣各界所作的民調都顯示，賴清德的支持度遠高於蔡英文，而民進黨的黨內初選機制，除了要舉辦政見發表會之外，最主要就是要看民意支持度。對此，蔡英文和她的支持者極度不滿，認為黨被分裂、背叛了。而對賴清德的支持者來說，民進黨面對在地方選舉受到的挫敗，應該檢討並採取不同行動。

民進黨2020總統黨內初選如火如荼展開，但因蔡總統3月21日至28日出訪太平洋友邦，無充沛時間準備初選，因此延後，然而4月10日，民進黨召開中執會，決定將黨內初選日期再延後，並至少延後40幾天。當時，賴清德支持者都感到不滿，認為這些動作是對民進黨所堅持民主價值的嚴重傷害。最後，蔡英文以35.67%比27.48%勝過賴清德，取得明年代表民進黨參加總統選舉的資格。

石東文說，在這一整串過程中，蔡賴對立的局勢顯而易見，且兩人緊張關係也非常明顯，他說，許多和蔡英文談判、共事過的人，都形容她「高深莫測」、「難以讀懂」。

石東文說，賴清德自當時之後就成為蔡英文的副手，「蔡賴配」正式成局，但直到第二年，賴清德才終於被賦予實質性的任務。石東文分析，可能是因為蔡英文意識到，為了黨的長遠利益，賴清德仍要具備一些外交經驗。

回到現在，石東文說，緊張局勢又再度浮出水面。再過幾個月，民進黨將進入初選階段，加上蔡總統任期屆滿，不再擔任黨主席，2019年的局勢將再重現，各派系也有可能加劇競爭。

黨主席的競選將開展，而按傳統下任總統選舉中的候選人通常就是黨主席。石東文觀察，上述事件令人們了解到，賴清德能夠「來硬的」，且對賴清德而言，政治不是下午茶派對，他顯然有能力成為一名鬥士。