迎冬日旅遊旺季！刷臺灣企銀信用卡 加碼最高享1,500元回饋

隨著各國邊境解封，冬季準備迎來疫情後首個旅遊旺季， 臺灣企銀推好康，2022年12月1日起至2023年2月28日止， 刷臺灣企銀信用卡及簽帳金融卡(不含採購卡)於指定通路購買機票 、訂飯店或訂旅遊行程，累積消費滿新臺幣(以下同)15,000 元以上，除了原現金回饋外再加碼享1%刷卡金回饋，每人每月上限 1,000元(需登錄)，別錯過搶優惠的大好機會！

搶購熱門航空機票和旅遊行程，臺灣企銀推薦首選使用「藝Fun卡 」，囊括華航、長榮、星宇、捷星、 樂桃及阿聯酋等國內外知名航空公司、國內各大旅行社及國際訂房網 Agoda、Hotels.com、Booking.com等通 路，原先消費即加碼回饋每戶每月上限500元(需登錄)， 若再加上本次冬日旅遊為期三個月的1%加碼活動， 等於單月最高可拿1,500元刷卡金回饋！且持藝Fun卡消費滿 額還可免費參觀國內外百大指定博物館，如國立故宮博物院、 臺南奇美博物館、東京國立博物館及森美術館等， 絕對是旅遊不可少的神卡。此外，透過Agoda網站預訂全球飯店 ，立享限量12%優惠，海外消費還可再享2%現金回饋無上限！

臺灣企銀貼心提醒持卡人出國刷鈦金商旅卡或商務御璽卡等級信用卡 支付80%以上團費或搭乘公共運輸工具，還能確保最高3,000 萬元旅遊平安險保障及使用20天機場週邊免費停車服務， 如此好康，精打細算的持卡人怎能錯過！

冬日旅遊活動期間適逢年節返鄉與228連假， 臺灣企銀各信用卡及簽帳金融卡持卡人(不含採購卡)前月一般消費 達15,000元就可享當月高鐵標準車廂對號座2張8折， 這是無須扣信用卡紅利點數就直接回饋消費者的好康權益， 相關優惠及限制請洽臺灣企銀官網。