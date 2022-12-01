香蕉皮蝦苔？審查大軍與中國網民 大玩貓捉老鼠遊戲

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）俗話說，道高一尺，魔高一丈，中國網路審查大軍抓得愈嚴，愈會激起網民無窮的創意。這貓捉老鼠的遊戲，在本次白紙革命／運動中又獲得了體現，社群媒體冒出了許多新詞，藉以避開審查，乍聽有些莫名，背後卻暗藏深意。

因不滿過度封控掀起的這波反政府運動，示威者手舉A4白紙，表達無以名狀的怒吼，有的寫上弗里德曼方程式（Friedmann equations），取諧音自由人（free man）之意。在白紙等字眼遭到屏蔽後，有人改貼白紙圖片，無聲勝有聲，「沒寫字，看你怎麼審？」

曾為微博審核編輯、後「棄暗投明」成為批評人士的劉力朋表示，中國網友的創意無限，總能創出源源不絕的新詞，讓審查員刪不勝刪。習近平的名諱本就是審查重點，為了「避諱」，中國網路出現以「香蕉皮」暗指習近平的用法，因二者的開頭子音都相同。此外，「蝦苔」也用以指涉下台，於是香蕉皮蝦苔便成了習近平下台的隱晦說法。

可惜的是，連白紙圖片都遭禁了，顯見中國審查大隊採用的工具並非那麼簡單。美聯社引述曾任職北京多家網路公司的觀察家張川介（Chauncey Jung）說法，審查工作外包給了社群媒體的內容控管者，以人力與人工智慧AI科技多管齊下，確保無有漏洞。有些貼文不直接刪除，而是被設定成只有作者看得到，或從搜尋結果移除。11月27日才爆發的白紙運動，12月1日在微博搜尋「白紙」一詞時，已完全沒有白紙圖片或抗議相關內容，而清一色是批評示威的貼文。

中國網民大可冒著被抓到的風險，以VPN等方式翻過防火牆。可嘆的是，儘管審查漏洞在所難免，卻已足以防止大多數用戶同時接觸到當局認為不妥的消息，而阻絕百姓大動員的機會。

北京民眾Carmen Ou表示，周末抗議四起時，他根本毫無所悉，是翌日用VPN翻牆用Instagram後，才知竟發生了這般大事。「微信上完全沒提這檔事，要不是我偷用IG，說不定根本不會發現這歷史事件。」他說道。

此外，近日在推特（Twitter）以中文搜尋上海或北京等關鍵字，會跳出大量不相干的養眼女子照片甚至色情影音，淹沒搜尋結果，讓想查抗議資訊者全傻了眼。專家表示，難以揪出幕後主使者，並無工具能斷定，就是中共當局所為。

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