新北市推動「銀髮先修班」　利用各公寓大廈廣設翻轉銀髮成「壯世代」

新北市高齡人口已逾67萬，占全市人口比16.8％ ，為因應銀髮浪潮，讓高齡人口在地就養、有為老化， 甚至開創第3人生，朝「壯世代」概念邁進，全市1, 032里除已布建1,179處銀髮俱樂部外，市府要再推動「 銀髮先修班」，看準城鄉不同風貌，部分新興都會地區高樓林立， 均設有管委會，如在自身公寓大廈活動空間設立， 讓長輩下樓就能參加各式活動，勢必增加長輩參與的意願， 目前全市已陸續設立14處銀髮先修班，未來要再大力推動， 初期以完成250處為目標。

社會局長張錦麗表示，國人平均餘命早已大幅提高， 男女均達到80多歲，傳統以65歲為老人定義和退休年齡劃分， 已不符時代需求，因此近年來有人倡議「壯世代」概念， 不以年齡為界線，而是以心態、活力為指標，要有壯闊視野和胸懷， 以開創壯麗的第3人生。

張錦麗表示，侯友宜市長非常重視有為老化， 因此要求推動里里銀髮俱樂部，該項政策雖已達標， 但面對全市29區1,032里的實際需求，仍有待補充。 考量都會地區都有大樓，像林口全區就有800多個公寓大廈， 有許多都設有活動空間，若能善用，長輩一下樓就能參與活動， 不論休閒、運動、各式藝文成長課程進修，都能讓長輩充電、 再出發。

為推動銀髮先修班， 社會局副局長許秀能日前率隊和工務局同仁專程到台北拜會中華民國 公寓大廈管理維護公會全國聯合會理事長高敏瀞， 和新北市公會理事長吳富榮，以及相關物業管理協會， 希望透過物業管理在各公寓大廈協助一起推動。協會和業者表示， 會配合各管委會進行。

社會局老人福利科長林妏燕表示，目前全市已有14個社區申請， 包含八里巴黎風情、鶯歌麗寶香榭、淡水伊東市、新店美河市、 五股清水灣、樹林遠雄大學哈佛、三重西班牙花園、 中和冠德新世界、泰山君臨天下、汐止伯爵五代、 林口遠雄U未來等社區，歡迎各管委會向社會局洽詢並提出申請。