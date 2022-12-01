2022台灣醫療科技展12/1起南港登場　聚焦3大關鍵、兩大重磅論壇 「再生、AI智慧醫療」成新亮點

（台灣英文新聞／醫藥組 台北報導）第六屆台灣醫療科技展於今（1）日開幕，展開為期4天的展覽，再生、智慧醫療為今年焦點，匯聚9大領域標竿企業與新科技動能，串連醫療、資通訊、生醫跨域合作，打造實證場域、協助產業加速科技開發與落地應用，成為全球唯一以醫院為主體的會展。

迎向疫後復甦，2022年台灣醫療展自12月1日至12月4日止在台北南港展覽館1館開跑，現場有多達2065個攤位，包括宏碁、友達、佳世達、華碩、群創、廣達、遠傳等超過30家科技廠，另有三顧、台康、台塑、永生細胞、路迦生醫、福又達生技、長春藤生物科技等精準檢測與生醫公司。

主辦方為社團法人國家生技醫療產業策進會、生技醫療科技政策研究中心、衛生福利部等單位。今年的展覽聚焦三大關鍵任務，促進產業與國際科技大廠、醫院、通路更紮實、深度合作形成戰略結盟、加速掌握全球數位轉型市場先機。

一、科技戰略結盟：攜手國際科技巨擘、打通全球軟硬體整合通路

繼2021半導體大廠Intel響應加入台灣數位轉型生態圈，帶動更多國際企業例如微軟、甲骨文等不僅積極攜手台灣醫院，深度合作打造新世代智慧醫院外，更透過2022台灣醫療科技展尋找台灣研發、具潛力之醫療軟體，透過平台技術整合，讓更多台灣旗艦數位創新應用，未來可以連結大廠關鍵元件，賦能載入數位醫療應用；亦或是透過大廠全球雲端軟體通路，擴大將台灣先進醫療軟體銷售海外！。

二、國際醫療戰略結盟：攜手百家東協醫院、建立智慧醫療場域合作

今年展會生策會透過衛福部邀請馬來西亞、泰國、越南、菲律賓等8國逾百家醫療院所執行長、院長來台，雙方共同簽署合作備忘錄（MOU），台灣將與上百家醫院展開合作，明年起更要率團至東協參展。

此外，大會今年特地走訪泰國、馬來西亞當地數個大型指標醫療集團領袖，掌握東協市場在新醫院建置、醫院系統轉型實際需求，即將來訪台灣醫療科技展，包括東協最大私立醫療集團IHH、菲律賓最大醫療集團The Medical City、泰國前三大私立醫院集團BDMS、Bumrungrad、Mahachi Group全數到齊，其中Mahachi集團旗下正在建置新醫院、越南近三十家積極數位轉型中小規模醫院來台，展期將透過大會安排與國內科技業直接對談，有機會成為台灣醫療科技整廠輸出海外指標的demo site，讓台灣產業更快速推進東協市場。

三、通路戰略結盟：Healthcare全球醫療採購網通路商媒合會突破350場

因應全球採購趨勢，由衛生福利部、生策會共同推動的Healthcare商機平台，全球醫療採購網-通路戰略夥伴規模共計超過10國家、50個經銷代理商，其中包括歐洲最大的健康產業經銷代理協會，東歐包括波蘭、捷克與匈牙利、以及南向國家泰、馬、越南、菲等醫材、醫資商會，展期超過10多位經銷代理協會理事長親自率團來台，大會將安排超過373餘場次，全球醫療經銷通路商媒合會，讓聯盟夥伴完整認識台灣旗艦商品，拓展當地市場通路。

展期重磅論壇:MEDTEX第五屆亞洲醫療創新論壇/亞太癌症論壇

此次創新論壇-MEDTEX邀請國內科技指標，從基礎資訊建設到雲端、數據均開始布局，華碩集團施崇棠董事長親自發表新世代的數位雲原生醫院藍圖；國際方面有包括Microsoft全球醫療長David Rhew；還有收購全球最大電子病歷的甲骨文亞太執行總監Peter Williams 、國際半導體Intel副總裁Brad M. Haczynski發表演講。

為持續將台灣醫療創新能量接軌國際市場，論壇特別邀請連續三年在新聞周刊newsweek發表全球智慧醫院排名作者- David Freedman、以及掌管國際標準資訊標準協會HIMSS副總裁Andrew Pearce出席MEDTEX與談台灣醫療科技夥伴交換意見，連結台灣下世代智慧醫療科技與國際標準接軌，讓台灣成為打造智慧醫院的合作首選!

另外一場國際論壇-亞太癌症精準醫療論壇，有鑑醫療新科技正驅動癌症治療愈發精準化、個人化與即時化！大會邀集20位國內外醫界與產業領袖共聚探討，從放射治療新利器、基因檢測新應用、細胞療法新突破，到智慧AI健康數據風險預測、精準診斷與分析、到科技導入與應用全面探討癌症精準治療。